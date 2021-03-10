Чтобы решить проблемы людей. Где и когда представители Администрации Президента проведут приёмы граждан?

Новости Беларуси. Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан и представителей юрлиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они организуются для того, чтобы понять проблемы людей, оперативно отреагировать и принять решения.
Так, 10 марта одну из таких встреч на Славгородском лесозаготовительном предприятии проведет помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк. А уже завтра, 11 марта, в разных регионах пройдет сразу три приема граждан.
В Белыничском райисполкоме с жителями встретится замглавы Администрации Президента Андрей Кунцевич, в Пинске на предприятие «Днепро-Бугский водный путь» приедет помощник Президента по Брестской области Валерий Вакульчик, а Гродненский государственный аграрный университет посетит помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский.
Кроме встреч в райисполкомах будут широко практиковать диалоги с трудовыми коллективами предприятий и организаций разных форм собственности. После этого пройдут личные беседы с работниками.