Чтобы решить проблемы людей. Где и когда представители Администрации Президента проведут приёмы граждан?

Новости Беларуси. Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан и представителей юрлиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они организуются для того, чтобы понять проблемы людей, оперативно отреагировать и принять решения.

Так, 10 марта одну из таких встреч на Славгородском лесозаготовительном предприятии проведет помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк. А уже завтра, 11 марта, в разных регионах пройдет сразу три приема граждан.