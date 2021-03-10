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Чтобы решить проблемы людей. Где и когда представители Администрации Президента проведут приёмы граждан?

10 марта 2021 06:28
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Новости Беларуси. Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан и представителей юрлиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они организуются для того, чтобы понять проблемы людей, оперативно отреагировать и принять решения.

Так, 10 марта одну из таких встреч на Славгородском лесозаготовительном предприятии проведет помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк. А уже завтра, 11 марта, в разных регионах пройдет сразу три приема граждан.

Чтобы решить проблемы людей. Где и когда представители Администрации Президента проведут приёмы граждан?-1

В Белыничском райисполкоме с жителями встретится замглавы Администрации Президента Андрей Кунцевич, в Пинске на предприятие «Днепро-Бугский водный путь» приедет помощник Президента по Брестской области Валерий Вакульчик, а Гродненский государственный аграрный университет посетит помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский.

Чтобы решить проблемы людей. Где и когда представители Администрации Президента проведут приёмы граждан?-4

Кроме встреч в райисполкомах будут широко практиковать диалоги с трудовыми коллективами предприятий и организаций разных форм собственности. После этого пройдут личные беседы с работниками.

# Прием граждан # общество # Леонид Мартынюк # Андрей Кунцевич # Валерий Вакульчик # Валерий Бельский # Юрий Караев # Фотофакт

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