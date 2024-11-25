Борт №1 в Исламабаде! Что Лукашенко обсудит с премьер-министром Пакистана?

В период мировой турбулентности Беларусь сохраняет внутреннюю устойчивость, многовекторность во внешней политике и открытость для внешнего мира. Мы готовы к диалогу с надежными партнерами, с теми государствами, которые разделают наши принципы и ценности. И одно из таких – Пакистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В начале этой семидневки важнейшие новости будут приходить из его столицы. 25 ноября в Исламабад с официальным визитом прибыл Александр Лукашенко. Белорусский борт номер один приземлился на военной базе Нур Хан. Кроме военных целей, база используется для принятия воздушных судов с официальными делегациями иностранных государств. У трапа белорусского лидера встретил лично премьер-министр Пакистана. И это тоже весьма важный момент. Как и церемония встречи нашего лидера с ротой почетного караула и залпами артиллерийских орудий. На языке дипломатии это высшая степень уважения. В Исламабаде запланированы переговоры нашего лидера с премьер-министром Пакистана. Центральной темой повестки станет развитие торгово-экономического сотрудничества. Очевидно, стороны не обойдут вниманием и совместную работу на международных площадках. Из Пакистана передает Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Исламабад зимой просыпается ближе к 11 утра, летом еще позднее. Климат диктует образ и график жизни страны, но даже с таким непривычным для нас Пакистан умудряется толкать локомотив своей экономики за счет комплекса АПК. Плодородные пахотные земли – вот главный ресурс, который при должном обращении может принести еще больше выгоды. И здесь белорусам есть что предложить своим таким далеким, но хорошо знакомым визави. Председатель БТПП в Пакистане: уже готовы к подписанию документы на сумму более 17 млн долларов. Читайте здесь. О конкретных контрактах громко говорить до их подписания лучше не стоит, но важно понимать: в Пакистане серьезно настроены на создание совместных с Беларусью производств. Да, здесь высокая конкуренция, плотно работает Китай, но белорусов знают и ценят. Так что почему бы и да?

Шахзад Риаз, глава агентства по продажам белорусских тракторов в Пакистане:

С белорусскими тракторами не было никаких проблем. Я уже продал 50 тысяч тракторов на рынок Пакистана, около 17 лет. Трактора работают около пяти лет без проблем, очень мало ремонта. Есть несколько компаний, которые занимаются продажей тракторов, но наша – главный партнер. Ежегодно мы заключаем контракты на 30 миллионов на поставку белорусских моделей техники. И сейчас мы заинтересованы в продвижении других белорусских разработок. Например, двигатели. Также мы работаем с предприятиями Бобруйска: Агромаш, Белшина. Особый уровень взаимодействия – обмен знаниями и компетенциями. Пакистанцы хотят ехать в Беларусь за образованием, но и нам есть чему поучиться.

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси:

В частности, очень сильно здесь развита легкая промышленность, идут поставки продуктов питания, фруктов в наш адрес. Фармакология серьезно развита. Это такие точки роста, которые необходимо обсуждать, за которые необходимо цепляться и развивать потенциал, который есть. При постоянно растущем уровне взаимной торговли на авансцену встает вопрос логистики. Путь товаров из Пакистана в Беларусь пролегает через морские порты России. Задача – сделать его максимально бесшовным и быстрым. Время – деньги и затраты, которые в конечном счете ложатся на кошелек покупателя.

Дмитрий Коваленок, генеральный директор РУП «Белтаможсервис»:

Сегодня логистика составляет порядка 7 тысяч долларов, 8 тысяч долларов, если говорим про экспортно-импортные поставки. Я думаю, если мы наладим правильные партнерские отношения, можем их сократить на 15 %. Есть корабли, которые могут отправляться уже в декабре, 7 декабря – первый корабль. Из Карачи в Петербург и в Беларусь. Дальше – учитывая регулярность наших поставок. Все зависит от тех руководителей предприятий, которые смогут наторговать. А наше дело – привезти все, что они продадут. Основная часть экспорта Пакистана – текстильные изделия (шелк, кашемир), рис, фрукты, здесь их изобилие, местных (вот только недавно закончился сезон манго) и из близлежащего Афганистана, сейчас на прилавках довольно много гранатов. Привычную нам картошку здесь убирают трижды в году.

Вы откуда? Из Беларуси? Я смотрел новости, ваш Президент приезжает. Приезжает не так скоро, как ждали, приглашения в адрес Александра Лукашенко стали активно поступать еще в 2022 году. Совсем недавно, в июле, на полях ШОС Президент провел переговоры с премьер-министром и пообещал до конца 2024-го посетить Исламабад. Сказано – сделано. Что символично – в год 30-летия установления двусторонних отношений.

Белорусский борт номер один приземлился на авиабазе Нур Хан. Едва ли стоит искать в этом конспирологию – в 2016-м во время прошлого визита нашего Президента было так же. Этот аэродром в черте города, а гражданский подальше. Что и в обычные дни не сильно удобно, а в такие, как сейчас, подавно. В Пакистане проходят протесты, перекрывают дороги, выставлены блокпосты. Добираться из пункта А в пункт Б – целый квест. Тем не менее правительство стоит на том, что безопасность – незыблемый приоритет, тем более во время визита главы другого государства. Александра Лукашенко у трапа самолета встречал лично премьер-министр Шахбаз Шариф.