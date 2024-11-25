Председатель БТПП в Пакистане: уже готовы к подписанию документы на сумму более 17 млн долларов

Плодородные пахотные земли – вот главный ресурс, который при должном обращении может принести еще больше выгоды. И здесь белорусам есть что предложить своим таким далеким, но хорошо знакомым визави.

В Исламабаде запланированы переговоры Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана. Центральной темой повестки станет развитие торгово-экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Прибыла большая делегация белорусского бизнеса. Более 40 человек, которые включены в состав делегации, проходят сегодня двусторонние переговоры, пленарная часть форума. Уже готово к подписанию сегодня 8 документов на общую сумму более 17 миллионов долларов. Переговоры будут проходить два дня, я думаю, будет дополнительно подписан еще ряд документов и протоколов о намерении, которые мы ждем впереди.