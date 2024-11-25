За прошедшую неделю почти 4 тысячи иностранцев приехали в Беларусь по безвизу
В отличие от наших западных соседей, мы стен и непреодолимых препятствий в отношениях между государствами и народами не возводим. Мы демонстрируем политику открытости и добрососедства. Только за прошедшую неделю в нашу страну в безвизовом порядке въехали почти 4 тысячи человек из 38 европейских государств. Оздоровление, шопинг и туризм – цели поездки у всех разные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Познакомиться с богатой историей, архитектурой, кухней и традициями приезжают представители разных стран. И это несмотря на антибелорусскую пропаганду, проводимую Западом, а точнее еврочиновниками. Но вопреки всем препятствиям самым обычным европейцам интересна наша страна. Напомним, в безвизовом порядке граждане ЕС вправе въезжать и выезжать через все международные пункты пропуска на белорусской границе по своим действительным документам и находиться на территории нашей страны не более 30 суток.
Кстати, Беларусь, которую видят иностранцы своими глазами, в корне отличается от того образа, который создают в западных СМИ и на уровне правительств. Уже десятки тысяч восторженных отзывов размещены в соцсетях. Несколько видеообзоров сделал и Джей Хотсон, житель Великобритании. Своими впечатлениями молодой человек делится в нашем эфире.
Джей Хотсон, житель Великобритании:
В этом году Беларусь ввела безвизовый режим для граждан Великобритании. Я сразу захотел приехать и познакомиться с новой для себя страной. Площадь Независимости, площадь Победы, широкие проспекты, архитектура – я был в восторге. Впечатлила меня красота и чистота станций метро. Хотя у нас в Великобритании всеми способами доказывают, что в Беларусь лучше не ехать, я своими глазами увидел обратное. Люди добры и приветливы, и я чувствовал себя в безопасности. На самом деле, белорусы гораздо более дружелюбны, чем граждане в большинстве стран Европы.
С 2022 года Беларусь посетили свыше миллиона жителей Европы. В том числе из Латвии въехало более 310 тысяч граждан, из Польши – порядка 100 тысяч, больше всего литовцев –почти 580 тысяч человек.