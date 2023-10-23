Бобры терроризируют белорусов! Жители Брестской области спасают дома и родник

Новости Беларуси. И жить нельзя, и выселить сложно. С новыми соседями пытаются договориться жители агрогородка Огородники Каменецкого района. Семьи бобров буквально терроризируют местное население и уже забрали в свое владение родник с чистой водой. А вот под Брестом животные и вовсе подобрались к дому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как проблему готовы решать ученые и какой закон все-таки писан даже бобрам – репортаж Кристины Протосовицкой.

Его называют серебряным, и неспроста. Старожилы говорят, что этому роднику возле Огородников не менее 300 лет. Сперва молва шла о целебных свойствах, а в наши дни лабораторные исследования доказали: в воде есть ионы серебра. Руками местных родник благоустроили, установили и освятили крест, за водой спешили со всей округи и даже издалека. Но все это было до прихода незваных гостей.

Снежана Хомко, управляющая делами Огородникского сельсовета:

В таком виде сейчас наш родник серебряный. В 2006 году он был сделан, здесь у нас специально оборудована труба, и, в общем-то, он функционировал буквально месяц назад. Три месяца функционирует, потом у нас такая проблема.

Природные архитекторы – бобры – целыми семьями строят плотины на реке Пульва. Вода поднимается, застаивается и затапливает родник. Питьевой ее уже точно не назовешь. И так последние 5 лет. Местные перепробовали все. Тщетно. С каждым годом бобров становится только больше.

Снежана Хомко:

Может быть, здесь даже 3-4 семьи. Это однозначно. От Огородников до этого родника. Очень хорошие строители, у них даже поучиться надо строить.

В агрогородке, говорят местные, вода оставляет желать лучшего. Трубы старые, да и станции обезжелезивания нет. А потому все спешили за водой к роднику. Теперь приходится искать другие способы.

К колодцу ходим, берем, у нас тут есть рядышком колодец.

Что делать с непрошенными гостями? Однозначного ответа нет даже у ученых. Так называемые бобровые стройки доставляют хлопот и службам МЧС, возникая около дамб, и пограничникам, когда валят деревья вдоль пограничных сооружений, и даже обычным домовладельцам.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Забили тревогу и жители дома в Бресте. Бобры стали незваными соседями и представляли реальную угрозу для фундамента дома и забора. Ученые и коммунальные службы соорудили ловушку. И эта технология была применена впервые в стране.

Участок находится в пойме Западного Буга. На берегу небольшого пруда бобры почувствовали себя подземными хозяевами – вырыли норы. Высокий риск обрушения. Поэтому берег заблокировали сеткой, а вход в главную нору закрыли и укрепили. Как же быть в случае с родником?

Виктор Демянчик, заведующий лабораторией Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

Есть специальная комиссия при каждом райисполкоме, горисполкоме. Они должны обследовать ситуацию, составить акт, прописать мероприятия. Скорее всего, в этой ситуации просто потребуется регулярный демонтаж плотинных сооружений. Он является охотничьим видом, и если это не территория населенного пункта, допускается обыкновенный охотничий промысел. Есть лицензии. В Брестской области есть охотники, которые за сезон добывают до 100-150 бобров.