Что такое энергоэффективность и как её повысить? Об этом рассказал директор Института ЖКХ НАН Беларуси

Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ: Красота вокруг – это, конечно, прекрасно, но главнее всего погода в доме, чтобы было тепло, комфортно, а еще, как сейчас модно говорить, энергоэффективно. А в этом вопросе нас просветит следующий эксперт. Расскажите, пожалуйста, как добиться той самой энергоэффективности в доме?

Вадим Китиков, директор Института ЖКХ НАН Беларуси: Я думаю, что энергетическая эффективность нашего жилья основывается на трех аспектах. Первое – это то, что энергоэффективность закладывается изначально при проектировании строительства. Второй аспект связан с тем, как мы эксплуатируем здание, какие установлены приборы, передачи данных с приборов учета контроля. На данный момент очень актуально применение возобновляемых источников энергии, которые существенно повысят энергоэффективность нашего жилья. Так мы понимаем энергетическую эффективность, и сегодня дом нулевой энергии – это то, к чему надо стремиться, то есть дом, который сам себя обеспечивает энергией.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Энергоэффективность начинается с нас самих, то есть ты поработал, и компьютер надо выключить, а не оставлять его на ночь. Это в моем понимании, может, на бытовом уровне.

Вадим Китиков:

Думаю, что этот этап, когда вовремя выключается свет, мы уже прошли. Я думаю, сегодня смело об этом можно сказать: мы уже в плане воспитания энергетической эффективности такой путь прошли. Кстати, сегодня в этом помогают различные следящие системы: компьютер, где надо, сам выключится, свет, соответственно, тоже.

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