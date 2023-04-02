Борис Грызлов о ядерном оружии в Беларуси: «Это будет сделано, несмотря ни на какой шум в Европе и в США»

Новости Беларуси. Последние годы наиболее явно показали, кто есть кто на мировой арене, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент, кстати, уже рассказывал, что посланники демократии еще раньше склоняли Беларусь сдать наших ближайших партнеров – Китай и Россию. Но белорусы так просто своих не бросают. Вот и этот год стал показательным в плане отношений и с Москвой, и с Пекином. Только в 2022-м наш экспорт в Китай вырос почти в два раза. А с Россией и вовсе вышли на новый виток взаимодействия. Это касается как экономического, так и политического, и военного сотрудничества. На следующей неделе запланирована встреча Лукашенко и Путина и пройдет Высший госсовет Союзного государства. В кулуарах Послания мы пообщались на эти темы с российским послом в Беларуси. Борис Грызлов коротко о двусторонней повестке.

Ольга Коршун, СТВ:

Много шума в западных СМИ в том числе наделала новость о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Уже известны какие-то подробности? Ядерное оружие на территории Беларуси будет придвинуто к западным границам Союзного государства

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

То, что много шума – это уже хорошо. Я думаю, наконец-то обращают внимание на то, что должен быть определенный паритет. Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы, а это пять стран на сегодня – Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция. Мы должны принимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства. Россия и Беларусь – это территория Союзного государства, причем она узаконена. В отличие от территорий других стран, на которых США размещает свое ядерное оружие. Это просто их марионетки. У нас это единое пространство. До 1 июля будет подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия, на территории Беларуси оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря ни на какой шум в Европе и в США.

Ольга Коршун:

На неделе у нас большой праздник – День единения Беларуси и России. Так вот, сегодня какие константы в основе нашего и Союзного государства. И вообще в целом нашей интеграции. И экономической, и политической, и культурной. «74 % всех мероприятий, которые записаны во всех этих программах, уже выполнены»

Борис Грызлов:

У нас есть 28 отраслевых программ по объединению экономик наших стран. И была озвучена цифра, что 74 % всех мероприятий, которые записаны во всех этих программах, уже выполнены. Срок выполнения всех программ – это декабрь текущего года. Так что мы идем с явным опережением. Есть еще очень весомые программы. Если говорить про микроэлектронику, то мы можем в ближайшее время выйти на передовой уровень и по изготовлению оборудования, и по изготовлению микрочипов. Объединение идет, и население России и Беларуси уже начинает чувствовать то, что мы становимся едиными в плане всех процессов: перемещения, трудоустройства и так далее.