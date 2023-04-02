Борис Грызлов о ядерном оружии в Беларуси: «Это будет сделано, несмотря ни на какой шум в Европе и в США»
Новости Беларуси. Последние годы наиболее явно показали, кто есть кто на мировой арене, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент, кстати, уже рассказывал, что посланники демократии еще раньше склоняли Беларусь сдать наших ближайших партнеров – Китай и Россию.
Но белорусы так просто своих не бросают. Вот и этот год стал показательным в плане отношений и с Москвой, и с Пекином. Только в 2022-м наш экспорт в Китай вырос почти в два раза. А с Россией и вовсе вышли на новый виток взаимодействия. Это касается как экономического, так и политического, и военного сотрудничества. На следующей неделе запланирована встреча Лукашенко и Путина и пройдет Высший госсовет Союзного государства.
В кулуарах Послания мы пообщались на эти темы с российским послом в Беларуси. Борис Грызлов коротко о двусторонней повестке.
Ольга Коршун, СТВ:
Много шума в западных СМИ в том числе наделала новость о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Уже известны какие-то подробности?
Ядерное оружие на территории Беларуси будет придвинуто к западным границам Союзного государства
Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
То, что много шума – это уже хорошо. Я думаю, наконец-то обращают внимание на то, что должен быть определенный паритет. Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы, а это пять стран на сегодня – Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция. Мы должны принимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства. Россия и Беларусь – это территория Союзного государства, причем она узаконена. В отличие от территорий других стран, на которых США размещает свое ядерное оружие. Это просто их марионетки. У нас это единое пространство. До 1 июля будет подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия, на территории Беларуси оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря ни на какой шум в Европе и в США.
Ольга Коршун:
На неделе у нас большой праздник – День единения Беларуси и России. Так вот, сегодня какие константы в основе нашего и Союзного государства. И вообще в целом нашей интеграции. И экономической, и политической, и культурной.
«74 % всех мероприятий, которые записаны во всех этих программах, уже выполнены»
Борис Грызлов:
У нас есть 28 отраслевых программ по объединению экономик наших стран. И была озвучена цифра, что 74 % всех мероприятий, которые записаны во всех этих программах, уже выполнены. Срок выполнения всех программ – это декабрь текущего года. Так что мы идем с явным опережением. Есть еще очень весомые программы. Если говорить про микроэлектронику, то мы можем в ближайшее время выйти на передовой уровень и по изготовлению оборудования, и по изготовлению микрочипов. Объединение идет, и население России и Беларуси уже начинает чувствовать то, что мы становимся едиными в плане всех процессов: перемещения, трудоустройства и так далее.
Ольга Коршун:
Есть информация, что на следующей неделе состоится ВГС, где будут участвовать и лидеры наших государств – Беларуси и России. Уже есть какая-то предварительная повестка, известно, что будет обсуждаться?
Чего ждать от грядущего заседания Высшего госсовета Союзного государства?
Борис Грызлов:
То, что было 4 ноября 2021 года – это предыдущее заседание ВГС – там были важнейшие вопросы согласованы. Это и военная доктрина, и вот эти 28 отраслевых программ. Так что надеюсь, что заседание, которое пройдет в апреле, также будет не менее значимым, а может быть, даже еще более значимым.
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