Лукашенко об охране границ: поставлена задача сохранить мир на белорусской земле, чего бы это ни стоило

Новости Беларуси. В Послании Президент еще раз подчеркнул, что наша цель не применять ядерное оружие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это крайний случай, и наша страна делает все, чтобы до этого не дойти. Но вероятность провокаций остается высокой. Напряжение сохраняется на западных и особенно на южных рубежах.

Лоев – небольшой город на берегу Днепра. Город воинской славы, здесь не раз скрещивались мечи. Каждая пядь Лоевской земли залита кровью. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны происходила историческая битва за Днепр. С обеих сторон в сражении приняли участие до 4 миллионов человек, а фронт растянулся на 750 километров.

Юлия Артюх, корреспондент:

Сейчас об октябре 1943-го здесь напоминает братская могила и аллея с застывшими на гранитных плитах именами героев. Тогда немцы были уверены, что именно здесь «сломают шею» советскому сопротивлению, но их постигло смертельное разочарование. Наши не сдали рубежи, а взяли бой и оттеснили гитлеровцев, положив начало освободительной операции белорусских и украинских городов. Освободив в том числе и Киев.

Виктория Ященко, директор музея «Битва на Днепре»:

Эта экспозиция посвящена геноциду на территории Лоевского района. На территории Лоевского района 24 деревни стали полными побратимами Хатыни, остались пепелища от деревень. 27 деревень были уничтожены частично. На территории Лоева существовало место принудительного содержания. И в 1944 году, когда здесь работала чрезвычайная комиссия, на месте принудительного содержания был найден котлован. В этом котловане 150 мирных умерших жителей было обнаружено, это были в основном женщины, старики и даже дети. Все они умерли с признаками насильственной смерти, у женщин и стариков были порублены пальцы, пробиты черепа. Даже был найден труп годовалого ребенка, он умер без признаков насильственной смерти, но в дыхательных путях была найдена земля. Это говорит о том, что ребенка закопали заживо.

– У вас на площади рядом с музеем стоит стела, прототип монумента Победы, который находится в Минске.

– В 2015 году происходит реконструкция, и во время одной из этих работ строители находят капсулу-послание в форме такой бутылки. И здесь, вы видите, у меня представлено само письмо, которое было закручено в газету. Здесь написаны такие слова, что эту стелу строили дети участников Великой Отечественной войны за свободное будущее своих детей.

Сергей Демиденко, житель Лоева:

Есть сложности в политической ситуации, потому что на сопредельной территории проходят боевые действия, есть опасения, что может с той стороны что-то прилететь. Но вместе с тем мы надеемся на наши Вооруженные Силы, на нашу пограничную службу, которая у нас здесь размещается. Вокруг нашей страны ситуация неспокойная. Соседи, уничтожившие историческую память, настроены агрессивно, но Беларусь, не изменяя традициям, выступает за сохранение мира с высокой готовностью защитить свою независимость. Об этом еще раз напомнил Александр Лукашенко в своем Послании к народу и парламенту.