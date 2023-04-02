Директор задолжал работникам предприятия 38 тыс. рублей. Что грозит горе-бизнесмену?

Новости Беларуси. В стране продолжают держать на контроле вопросы, связанные с выплатой зарплат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вполне справедливо получить честно заработанные деньги. Это одна из прямых обязанностей нанимателя и гарантия, предоставленная Конституцией. Так что этот вопрос постоянно в поле зрения компетентных органов. Наш корреспондент Оксана Семашко вместе с сотрудниками прокуратуры разбиралась в зарплатных хитросплетениях.

Директор находится в Бресте. Спит, отдыхает на наших деньгах. И говорит, что денег нет и не будет! Прокуратура вернула обманутым работникам более 5,5 млн рублей. Как борются с недобросовестными нанимателями? Константин Магдысюк пять лет работал охранником на кобринском предприятии по производству металлических изделий. Удобный график, социальный пакет – до недавнего времени все условия трудового договора соблюдались. Пока однажды наниматель не прекратил платить зарплату.

Константин Магдысюк, житель Кобрина:

Собственники находились в Германии. В конце 2020 года они решили поменять руководство и нашли в Бресте проходимца-юриста. Приезжал только по выходным дням. Производством не занимался. Нас поддерживают представители государственной власти. Нам идут навстречу, всячески пытаются помочь нам получить честно заработанные гроши.

Не торопился на работу, не отвечал на звонки. Так люди характеризуют бывшего нанимателя. Тот кормил обещаниями подчиненных несколько месяцев: задолжал коллективу более 38 тысяч рублей. При том, что деньги на предприятии не переводились: кованые калитки, ворота, ограждения, пожарные лестницы за крупные суммы продавались за границу. Когда терпение не выдержало, уволились все до одного.

Оксана Семашко, корреспондент:

Сейчас потерпевшими по этому уголовному делу уже признаны более 20 человек. А вот куда подевались активы предприятия, еще предстоит выяснить следствию. Когда-то коммерчески перспективный проект без специалистов ожидаемо пошел ко дну – предприятие обанкротилось в 2022 году. Хотя шансы спасти мастерскую были: расплатиться с должниками предстояло новому управляющему. Но и в этот раз корысть перевесила. Когда люди не получали ни копейки, вновь назначенный руководитель не отказывал себе в щедром ежемесячном вознаграждении. Материальное положение рабочих его не заботило.