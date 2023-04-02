Как проходит служба в белорусском флоте? Оценили ситуацию на границе за штурвалом катера

Новости Беларуси. В Послании Президент еще раз подчеркнул, что наша цель не применять ядерное оружие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это крайний случай, и наша страна делает все, чтобы до этого не дойти. Но вероятность провокаций остается высокой. Напряжение сохраняется на западных и особенно на южных рубежах. В службе на белорусско-украинской границе своя специфика, и это связано не только с боевыми действиями. Дело и в географических особенностях. Наша межа на южном направлении проходит и по рекам Сож и Днепр. Этот участок под надзором отдела береговой охраны «Лоев». Уникальное подразделение, где на заставах служат мичманы и капитан-лейтенанты, а у каждого катера есть свое имя. Как проходит служба в белорусском флоте? В Лоев отправилась наш корреспондент Юлия Артюх.

Юлия Артюх, корреспондент:

Мы находимся на центральной набережной города Лоева, где хорошо виден нижний берег, там уже находится территория Украины. Здесь же, по Днепру, проходит водная граница. Вдоль границы установлены специальные системы мониторинга и наблюдения, которые позволяют нашим пограничникам следить за порядком на водной глади. Лукашенко об охране границ: поставлена задача сохранить мир на белорусской земле, чего бы это ни стоило. Подобности здесь.

В 1999 году для наведения порядка на водных рубежах в Лоеве была сформирована группа пограничных катеров. Позднее ее преобразовали в отдел береговой охраны. Теперь это пограничная комендатура, которая обороняет 167,5 километра государственной границы, из которых 150 – река. Заставы размещаются буквально на воде. Юлия Артюх:

Сейчас мы посмотрим, как обосновались моряки в комендатуре.

Александр Савченко, командир пограничного судна:

Мы находимся в кабинете отделения береговой охраны. Одно из отличий нас от пограничников сухопутных (так мы их называем, а они нас называют моряками): звания в нашем отделении – в основном мичман и старший мичман. Обучение мы проходим общее в государственной инспекции по маломерным суднам, дальнейшее обучение проходим уже в отделении береговой охраны.

Евгений Жуковский, старший помощник коменданта пограничной комендатуры «Лоев»:

Ситуация на участке ответственности контролируемая, в связи с установлением благоприятных метеорологических условий, а также с целью охраны государственной границы, осуществлен комплекс мероприятий по вводу в кампанию пограничных плавучих средств килевого типа. Пограничные наряды с применением пограничных катеров и моторных лодок будут осуществлять охрану государственной границы по пограничным рекам Сож и Днепр. В связи с тем, что со стороны сопредельного государства охрану государственной границы осуществляют разнородные воинские формирования, соответственно, в отношении пограничников были совершены провокации, а именно: нецензурные высказывания в адрес пограничников, показ непристойных жестов, а также угроза оружием.

Олег Выгляд, начальник отдела береговой охраны пограничной комендатуры «Лоев»:

Катера у нас двух типов, два звена: звено килевого класса, которое используется в навигационный период, ходят они по воде, и звено амфибийного класса – это катера, которые на воздушных подушках. Они могут круглогодично использоваться, могут ходить как по воде, так и по суше, льду, болотистой местности.

Юлия Артюх:

Открытие навигации – и как же не стать за штурвал самостоятельно? Кстати, удостоверение на право управление катером тоже имеется! Соблюдая все меры безопасности, выдвигаемся на патрулирование.

Олег Выгляд:

Граница проходит по фарватеру – это судовой ход реки Днепр. Но нарушением считается, если вышел на территорию сопредельного государства, нарушил границу. Главный катер большой пассажировместимости, экипаж два человека, а пассажировместимость до 10 человек. На этом катере выходят укрупненные пограничные наряды, как правило, на несколько суток. Катер оборудован автономным отопителем, есть места для отдыха личного состава, для приема пищи. В данное время в связи со сложившейся обстановкой въезд в приграничную полосу для граждан временно ограничили.

– Мы сейчас патрулируем водную границу, а украинцы могут патрулировать так же?

– Да, у них есть моторные лодки, на четыре, на пять человек пассажировместимость. В последнее время мы их видим очень редко.

Юлия Артюх:

Вот таким образом я посмотрела, что происходит на территории Украины. Там есть признаки временного пункта пребывания, временные лежанки, можно было увидеть стол со скамейками. Действительно, здесь они производят наблюдение за нашей стороной, точно так же мы, наши пограничники, патрулируя водные рубежи, наблюдают за территорией Украины.

У нас есть уникальная возможность пройти на нескольких видах катеров. Сейчас мы идем на легком быстроходном катере. На таком катере, если необходимо провести задержание, если подан сигнал по нарушению границы, пересечению, выдвигается тревожная группа и оперативно ловит нарушителя.

Юлия Артюх:

Раз, раз! База прием. Подвиг народа бессмертен. На земле, пропитанной кровью победителей, где вода бурлила и кипела от снарядов, а Днепр был багряный, из поколения в поколение передается память о победе, и как-то по-особенному воспринимается понятие мира на земле, независимости и суверенитета. Наша задача – сохранить все это уже для будущих поколений. Поэтому на охране каждого приграничного кусочка Беларуси и днем, и ночью, не жалея своих сил, стоят доблестные защитники границы.