Борьба за здоровье или мировую гегемонию? Вот почему Запад пропагандирует зелёную экономику

Зеленая экономика. Что это и с чем ее едят? Такую политику проводят не для того, чтобы улучшить состояние окружающей среды, а с целью убрать своих промышленных конкурентов? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». Григорий Азаренок, СТВ:

Что вы думаете по поводу зеленой экономики и как в Беларуси обстоит ситуация с этим?

Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Конечно, хорошо, что у нас развивается зеленая экономика, что появляются эко- и агротуризмы. Это привлечение туризма. Это, кстати, и увеличение рабочих мест. Поэтому я не вижу ничего плохого.

Павел Латкович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Нам нужны здоровое государство и общество. Естественно, мы всегда хотим получать здоровую пищу, хотим, чтобы мы жили долго. Поэтому то, что делается нашим государством, делается правильно. В защиту, например, экологической деятельности, что мы кушаем не какие-то продукты с ГМО, а едим чистую еду. Григорий Азаренок:

Но вам же скажут: закройте заводы, МТЗ и МАЗ, они же выбросы делают большие.