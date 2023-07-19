Борьба за здоровье или мировую гегемонию? Вот почему Запад пропагандирует зелёную экономику
Зеленая экономика. Что это и с чем ее едят? Такую политику проводят не для того, чтобы улучшить состояние окружающей среды, а с целью убрать своих промышленных конкурентов? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
Что вы думаете по поводу зеленой экономики и как в Беларуси обстоит ситуация с этим?
Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Конечно, хорошо, что у нас развивается зеленая экономика, что появляются эко- и агротуризмы. Это привлечение туризма. Это, кстати, и увеличение рабочих мест. Поэтому я не вижу ничего плохого.
Павел Латкович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Нам нужны здоровое государство и общество. Естественно, мы всегда хотим получать здоровую пищу, хотим, чтобы мы жили долго. Поэтому то, что делается нашим государством, делается правильно. В защиту, например, экологической деятельности, что мы кушаем не какие-то продукты с ГМО, а едим чистую еду.
Григорий Азаренок:
Но вам же скажут: закройте заводы, МТЗ и МАЗ, они же выбросы делают большие.
Александр Соколов, врач-офтальмолог Полоцкой центральной городской больницы:
Выбросы у нас уменьшаются. У нас есть программа по уменьшению выбросов. На данный момент мы уже идем с опережением. К 2035 году должно уменьшиться на 35 %.
Григорий Азаренок:
Но нам говорят, чтобы мы закрыли МТЗ и МАЗ не для того, чтобы уменьшить выбросы, а чтобы у нас был социальный взрыв.
Станислав Краско, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Они так говорят, потому что это очень важные объекты. Это то, за чем следили в том числе и США, их спецслужбы, анализировали, что там делается, потому что колесные тягачи, и в случае военной обстановки это критически важные объекты. Они часто прикрываются зеленой экономикой, чтобы другие страны притормозить, а в это время свою экономику поднимать.
Григорий Азаренок:
Вот именно. Военную промышленность США никто никогда останавливать не собирается.
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