«Там всё живое просто умирает». Почему экология, за которую борется Европа, сильно страдает?

Зеленая экономика. Что это и с чем ее едят? Такую политику проводят не для того, чтобы улучшить состояние окружающей среды, а с целью убрать своих промышленных конкурентов? В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Вячеслав Мельниченко, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

В Европе, которая пропагандировала зеленую экономику (я про Запад вообще говорю) – там есть проблемы. В одной европейской стране огородили территорию, поставили ветряков огромное количество. Производится электроэнергия. Территория была красивой, озелененной – все как положено. А спустя некоторое время – выжженная земля. У нас после Второй мировой войны такой выжженной земли не было. Объяснили это все, ученые исследовали. Во время ветра происходит парниковый эффект, даже машин никаких не надо. Повышается температура. Там все живое просто умирает. И хочется сказать один тезис: даже если пропагандируются, принимаются какие-то меры по зеленой экономике, то это все должно быть настолько продуманно, чтобы не было такого.

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