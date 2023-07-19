«Да возьми ты метёлку и убери сам!» Вот почему экология зависит и от менталитета

Зеленая экономика. Что это и с чем ее едят? Такую политику проводят не для того, чтобы улучшить состояние окружающей среды, а с целью убрать своих промышленных конкурентов? В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Сергей Милевский, студент Белорусского государственного университета:

У нас недавно появился очень большой друг – Китай. Китайцы очень мудрые, они сосуществуют. У них же конфуцианство. Они существуют не отдельно от мира, а сообща. Китай размером с Германию победил пустыню. Как и за чей счет? А потому что в Китае каждый человек вовлечен в процесс построения великого и светлого будущего. Там ввели налог, что каждый китаец должен пять деревьев посадить в год. Если не можешь, платишь специальный налог – за тебя другие люди садят.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы берем на уровне государства. Мы знаем, как наш Президент заботится о наших лесах, реках. Он, по-моему, говорил, что помешан на экологии. А что у нас люди? Заходишь в лесочек, на полянке бутылки, окурки. А экология – это и порядок тоже. У нас все будут долбить ЖЭС за одну дорожку. Да возьми ты метелку и убери сам!

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