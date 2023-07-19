«Таких бы побольше!» В Гродненской области определился первый комбайнер-тысячник

Новости Беларуси. В Гродненской области на уборочной определился первый комбайнер-тысячник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это Владимир Архип из Зельвенского района. Мужчина уже много лет работает в хозяйстве «Бородичи», но для серьезных побед не хватало лишь хорошего железного коня. В 2022 году ему доверили новый белорусский комбайн, и вот результат на тысячу! Наш корреспондент Галина Буро узнала, что у механизатора еще и необычный трудовой путь. Подробности в сюжете.

–Сертификат на то, что вы захотите себе приобрести. Поздравляем! Поздравления, подарки и денежные премии. Все заслужено. Для Владимира Архипа это уже 17 уборочная. Приходилось вырываться в лидеры не раз, но первым тысячником в области он стал впервые. Уверен, опыт помог – все-таки ему уже 52 года. Жена и двое детей поддерживали.

Владимир Архип, комбайнер сельхозпредприятия «Бородичи»:

Занимал не первый раз по району места вторые, по колхозу занимал вторые места. Комбайн шел, не подводил. Площади были, отвозка была вовремя.

Виктор Лискович, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:

Сегодня комбайнеры работают у нас от зари до зари фактически. И делают они это все потому, что они любят свою работу, любят свою Родину, любят свой край, где живут, и любят своих людей, которых кормят. Поэтому нужно отвечать им взаимностью, чтобы они чувствовали заботу о себе. А от этого у них будет повышаться еще больше желание делать свою работу на благо нашей любимой Родины.

Свое дело любит, да и давно уже среди коллег заслужил звание профессионала. А ведь его полевой роман скорее из разряда «так не бывает». Ведь начинал трудовой путь следователем, но тяга к сельхозтехнике была с детства – приучил отец-комбайнер. Потому и решился поменять костюм на униформу.

Галина Буро, корреспондент:

Этот комбайн белорусского производства купили лишь в прошлом году. Прогрессивную технику, понятное дело, доверили лучшему механизатору. И этот тандем оправдал ожидания. Владимир Архип стал еще и первым тысячником в области на отечественной технике.

Сыграла на руку и урожайность озимого ячменя – больше 50 центнеров с гектара. Сейчас черед рапса – его с одного гектара убирают 40 центнеров.

Денис Томкевич, директор сельхозпредприятия «Бородичи»:

Озимого ячменя намолотили две тысячи тонн. Собственно, почему первый тысячник у нас и получился – было что молотить. После озимого ячменя плавно вклинились в рапс. Все жалуются, что у них зеленый стоит, а мы потихоньку молотим, потому что были в структуре раннеспелые гибриды. Кто молодцы? В первую очередь, Владимир Владимирович, который сегодня стал первым тысячником области. На его счету каждая третья тонна, которая была намолочена в хозяйстве. Вот на таких людях и держится наше хозяйство, наша страна. Таких бы побольше!