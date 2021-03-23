«Борьба за здоровье и жизни людей продолжается». Митрополит Вениамин совершил молебен в РНПЦ травматологии и ортопедии

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Сейчас у нас наблюдается некоторый спад – по благодарению Богу – в отношении распространения коронавирусной инфекции. Но борьба за здоровье и жизни людей продолжается. И естественно для нас, служителей церкви, посещать по возможности медицинские учреждения и говорить слова благодарности медикам, которые несут самоотверженное служение. Вместе с тем с помощью молитвы оказать им духовную поддержку, помощь, и это вполне естественный процесс. Тем более, что сейчас Великий пост, который предполагает помимо молитвы и воздержания пищи также творить добрые дела. Это наше такое небольшое доброе дело.