«Борьба за здоровье и жизни людей продолжается». Митрополит Вениамин совершил молебен в РНПЦ травматологии и ортопедии

Новости Беларуси. О здравии и спасении. Митрополит Вениамин 23 марта совершил молебен в РНПЦ травматологии и ортопедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О здравии и спасении. Митрополит Вениамин 23 марта совершил молебен в РНПЦ травматологии и ортопедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предстоятель Белорусской православной церкви помолился о выздоровлении всех, кто проходит лечение в больнице, выразил слова поддержки медицинскому персоналу и всем труженикам медицинских учреждений.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Сейчас у нас наблюдается некоторый спад – по благодарению Богу – в отношении распространения коронавирусной инфекции. Но борьба за здоровье и жизни людей продолжается. И естественно для нас, служителей церкви, посещать по возможности медицинские учреждения и говорить слова благодарности медикам, которые несут самоотверженное служение. Вместе с тем с помощью молитвы оказать им духовную поддержку, помощь, и это вполне естественный процесс. Тем более, что сейчас Великий пост, который предполагает помимо молитвы и воздержания пищи также творить добрые дела. Это наше такое небольшое доброе дело.
По доброй традиции, митрополит Вениамин вручил награды Белорусской православной церкви врачам и медсестрам. Владыка отметил, что и в дальнейшем православная церковь будет оказывать поддержку медучреждениям страны.