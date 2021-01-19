Митрополит Вениамин совершил молебен в десятой больнице Минска и наградил медработников

Новости Беларуси. 19 января у православных верующих один из главных христианских праздников – Крещение Господне или Богоявление. Торжественные церемонии и богослужения проходят в храмах по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Архипастырь белорусской православной церкви владыка Вениамин возглавил Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, а также совершил чин великого освящения воды. Митрополит Вениамин: чтобы святая вода приносила нам пользу, важно её принимать с молитвой (читать далее). Сегодня же Патриарший Экзарх совершил молебен в десятой больнице Минска.

Возможность приобщиться к молитве была у каждого. Трансляция велась на YouTube-канале Белорусской православной церкви. Молебен объединил и медицинский персонал, и пациентов.