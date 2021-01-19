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Митрополит Вениамин совершил молебен в десятой больнице Минска и наградил медработников

19 января 2021 20:04
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Новости Беларуси. 19 января у православных верующих один из главных христианских праздников – Крещение Господне или Богоявление. Торжественные церемонии и богослужения проходят в храмах по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Вениамин совершил молебен в десятой больнице Минска и наградил медработников-1

Архипастырь белорусской православной церкви владыка Вениамин возглавил Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, а также совершил чин великого освящения воды.

Митрополит Вениамин: чтобы святая вода приносила нам пользу, важно её принимать с молитвой (читать далее).

Сегодня же Патриарший Экзарх совершил молебен в десятой больнице Минска.

Митрополит Вениамин совершил молебен в десятой больнице Минска и наградил медработников-4

Возможность приобщиться к молитве была у каждого. Трансляция велась на YouTube-канале Белорусской православной церкви.  Молебен объединил и медицинский персонал, и пациентов. 

Митрополит Вениамин совершил молебен в десятой больнице Минска и наградил медработников-7

Также митрополит Вениамин наградил медработников орденами святителя Кирилла Туровского.

# Церковные праздники # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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