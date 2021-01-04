Молебен об исцелении больных совершил митрополит Вениамин в 6-й минской больнице

Новости Беларуси. Молебен об исцелении больных совершил 4 января митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в 6-й минской больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клинику одну из первых в столице перепрофилировали под инфекционный госпиталь. За время пандемии здесь получили помощь более 3 000 пациентов с COVID-19. Предстоятель Белорусской Православной Церкви помолился о здравии заболевших, поблагодарил медицинский персонал за то, что они, жертвуя своим здоровьем и временем, искренне совершают свое служение.