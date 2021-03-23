На Киселёва, Плеханова, Одоевского и не только. В Минске запланирован капремонт 15 дворов

Новости Беларуси. Благоустройство Минска продолжается. В 2021 году городские власти уделят особое внимание придомовым территориям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Благоустройство Минска продолжается. В 2021 году городские власти уделят особое внимание придомовым территориям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Запланирована модернизация 15 дворов. Капремонт намечен почти в каждом районе города. По две-три территории для обновления выбирали по результатам проведенных осмотров внешнего благоустройства. Также работы пройдут во дворах, где завершился капремонт жилья. Модернизация запланирована в том числе на Ташкентской, Плеханова, Киселева, Менделеева, Одоевского и Ландера.
Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Основные работы, которые будут выполняться при капитальном ремонте дворов, – это ремонт усовершенствованных покрытий, пешеходных дорожек, дворовых проездов, замена детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм. Также будет выполняться ремонт наружных лестниц, подпорных стенок, восстановление поврежденных газонов, озеленение дворовых территорий.
Уже разработана проектно-сметная документация и проведена экспертиза. Сейчас проходят торги для выбора подрядных организаций. К работам строители приступят уже в начале лета. К слову, помимо выбранных дворов, комплексный текущий ремонт в этом году проведут на более чем 80 придомовых территориях.