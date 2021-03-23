На Киселёва, Плеханова, Одоевского и не только. В Минске запланирован капремонт 15 дворов

Новости Беларуси. Благоустройство Минска продолжается. В 2021 году городские власти уделят особое внимание придомовым территориям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Запланирована модернизация 15 дворов. Капремонт намечен почти в каждом районе города. По две-три территории для обновления выбирали по результатам проведенных осмотров внешнего благоустройства. Также работы пройдут во дворах, где завершился капремонт жилья. Модернизация запланирована в том числе на Ташкентской, Плеханова, Киселева, Менделеева, Одоевского и Ландера.

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Основные работы, которые будут выполняться при капитальном ремонте дворов, – это ремонт усовершенствованных покрытий, пешеходных дорожек, дворовых проездов, замена детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм. Также будет выполняться ремонт наружных лестниц, подпорных стенок, восстановление поврежденных газонов, озеленение дворовых территорий.