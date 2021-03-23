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Студент Академии управления: мы не должны забывать события, которые происходили в годы Великой Отечественной

23 марта 2021 15:02
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Новости Беларуси. Оставаться достойными наследниками Победы и не допускать фальсификаций. Вопросы сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у молодежи обсуждали 23 марта участники международной конференции, которая проходила в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне – одна из фундаментальных черт национальной идентичности. В свете современных вызовов, направленных зачастую на сознание молодого поколения, особенно важно консолидировать усилия для сохранения исторической памяти, подчеркнули участники форума.  

Студент Академии управления: мы не должны забывать события, которые происходили в годы Великой Отечественной -1

Особое внимание планируется уделять общественным проектам по сохранению героического наследия. Одна из таких инициатив представлена на форуме. Это совместный проект издания «СБ. Беларусь сегодня» и Национального архива: онлайн-книга памяти партизан, где уже увековечено более 130 тысяч персоналий.  

Чтобы такие события не повторились. С какими мыслями белорусы посещают «Хатынь» и о каких уроках прошлого нельзя забывать?

Студент Академии управления: мы не должны забывать события, которые происходили в годы Великой Отечественной -4

Егор Подгурский, студент Академии управления при Президенте Беларуси:  
Я считаю, что вообще Республика Беларусь уделяет большое внимание решению вопросов исторической памяти. И мы как молодежь Республики Беларусь не должны забывать все те исторические моменты, которые происходили в годы Великой Отечественной войны.  

Проводится множество акций, множество мероприятий. Сейчас, не так давно, началась акция «Восстановление святынь Беларуси». Мы, молодежь, помним и чтим память всех тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны.  

Студент Академии управления: мы не должны забывать события, которые происходили в годы Великой Отечественной -7

Закрепить недопущение искажения исторической памяти депутаты планируют и на законодательном уровне. Уже на ближайшей весенней сессии парламентарии готовятся рассмотреть законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму.  

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# Великая Отечественная война # общество # Егор Подгурский # Лилия Ананич # Вячеслав Никонов # Фотофакт

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