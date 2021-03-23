Студент Академии управления: мы не должны забывать события, которые происходили в годы Великой Отечественной

Новости Беларуси. Оставаться достойными наследниками Победы и не допускать фальсификаций. Вопросы сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у молодежи обсуждали 23 марта участники международной конференции, которая проходила в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне – одна из фундаментальных черт национальной идентичности. В свете современных вызовов, направленных зачастую на сознание молодого поколения, особенно важно консолидировать усилия для сохранения исторической памяти, подчеркнули участники форума.