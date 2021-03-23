Студент Академии управления: мы не должны забывать события, которые происходили в годы Великой Отечественной

Новости Беларуси. Оставаться достойными наследниками Победы и не допускать фальсификаций. Вопросы сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у молодежи обсуждали 23 марта участники международной конференции, которая проходила в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Память о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне – одна из фундаментальных черт национальной идентичности. В свете современных вызовов, направленных зачастую на сознание молодого поколения, особенно важно консолидировать усилия для сохранения исторической памяти, подчеркнули участники форума.
Особое внимание планируется уделять общественным проектам по сохранению героического наследия. Одна из таких инициатив представлена на форуме. Это совместный проект издания «СБ. Беларусь сегодня» и Национального архива: онлайн-книга памяти партизан, где уже увековечено более 130 тысяч персоналий.
Чтобы такие события не повторились. С какими мыслями белорусы посещают «Хатынь» и о каких уроках прошлого нельзя забывать?
Егор Подгурский, студент Академии управления при Президенте Беларуси:
Я считаю, что вообще Республика Беларусь уделяет большое внимание решению вопросов исторической памяти. И мы как молодежь Республики Беларусь не должны забывать все те исторические моменты, которые происходили в годы Великой Отечественной войны.
Проводится множество акций, множество мероприятий. Сейчас, не так давно, началась акция «Восстановление святынь Беларуси». Мы, молодежь, помним и чтим память всех тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны.