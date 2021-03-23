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Из строя вышла коробка передач. В Минске на проезжей части сломался автомобиль

23 марта 2021 15:03
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ помогли водителю, автомобиль которого сломался на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из строя вышла коробка передач. В Минске на проезжей части сломался автомобиль-1

В Citroen из строя вышла коробка передач. Быстро и безопасно убрать транспортное средство с проезжей части помогли сотрудники отдела ГАИ Первомайского района. Чтобы эвакуатор добрался до машины, пришлось на время перенаправить транспортные потоки. Водитель поблагодарил правоохранителей за оказанную помощь.

# Авария в Минске # общество # Фотофакт

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