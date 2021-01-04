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«Чтобы каждый человек чувствовал, что его поддерживают». Главврач рассказал об уникальном богослужении в 6-й больнице

04 января 2021 17:21
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Новости Беларуси. О тех, кому Новый год, к сожалению, пришлось встречать не дома. В преддверии Рождества Христова молебен о даровании сил в борьбе с коронавирусом прошел в непривычных условиях – в 6-й городской клинической больнице Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молебен об исцелении больных совершил митрополит Вениамин в 6-й минской больнице

«Чтобы каждый человек чувствовал, что его поддерживают». Главврач рассказал об уникальном богослужении в 6-й больнице-1

Учреждение практически полностью перепрофилировали для лечения пациентов с COVID. Сейчас под наблюдением врачей 700 заболевших. Митрополит Вениамин совершил молитву вместе с врачами клиники. 

Как это проходило? Расскажет Евгений Пустовой.

«Чтобы каждый человек чувствовал, что его поддерживают». Главврач рассказал об уникальном богослужении в 6-й больнице-4

К богослужению смогли присоединиться не только врачи, свободные в эти минуты от работы, но даже пациенты красных зон. Из палат, конечно, никто не выходил. Онлайн-трансляцию молебна на своем официальном YouTube-канале организовал телеканал СТВ.

Сейчас там можно найти запись молебна (смотрите здесь). 

«Чтобы каждый человек чувствовал, что его поддерживают». Главврач рассказал об уникальном богослужении в 6-й больнице-7

Это далеко не первая трансляция богослужения, организованная нашим телеканалом. В прошлый – год 550-летия явления Жировицкой иконы Богородицы – наши передвижные телевизионные станции работали в пасхальную ночь в белорусской лавре.

«Чтобы каждый человек чувствовал, что его поддерживают». Главврач рассказал об уникальном богослужении в 6-й больнице-10

На это раз событие скромнее, но тоже важное.

«Чтобы каждый человек чувствовал, что его поддерживают». Главврач рассказал об уникальном богослужении в 6-й больнице-13

Игорь Юркевич, главврач 6-й городской клинической больницы Минска:
Благодаря поддержке «Столичного телевидения» получилась онлайн-трансляция. Практически все, кто имел смартфоны или возможность присоединиться… Мы думали, как сделать так, чтобы каждый человек чувствовал, что его поддерживают.

«Чтобы каждый человек чувствовал, что его поддерживают». Главврач рассказал об уникальном богослужении в 6-й больнице-16

Провести службу в клинике – инициатива ее главврача. Именно здесь на ноги поставили многих священников с COVID. Нынешний молебен еще укрепляет силу духа и терпение.

«Чтобы каждый человек чувствовал, что его поддерживают». Главврач рассказал об уникальном богослужении в 6-й больнице-19

Евгений Пустовой, корреспондент:
В такой атмосфере главврач клиники рассказал нашему телеканалу, откуда сам черпал силы для борьбы с пандемией. Эта больница на передовой.

«Чтобы каждый человек чувствовал, что его поддерживают». Главврач рассказал об уникальном богослужении в 6-й больнице-22

Игорь Юркевич:
Есть память близких. Мне, допустим, в чем-то придавал силы опыт отца. Это был инфекционист. По профессии и я инфекционист, как ни странно. Тот жизненный опыт, который даже в беседах в детстве где-то закладывался (к сожалению, он рано ушел из жизни), но он оставил для меня глубокий след. Я убежден, что многие вещи, которые мы делаем, происходят неслучайно.

# Православные в Беларуси # общество # Игорь Юркевич # Евгений Пустовой # Фотофакт

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