«Чтобы каждый человек чувствовал, что его поддерживают». Главврач рассказал об уникальном богослужении в 6-й больнице

Новости Беларуси. О тех, кому Новый год, к сожалению, пришлось встречать не дома. В преддверии Рождества Христова молебен о даровании сил в борьбе с коронавирусом прошел в непривычных условиях – в 6-й городской клинической больнице Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молебен об исцелении больных совершил митрополит Вениамин в 6-й минской больнице

Учреждение практически полностью перепрофилировали для лечения пациентов с COVID. Сейчас под наблюдением врачей 700 заболевших. Митрополит Вениамин совершил молитву вместе с врачами клиники. Как это проходило? Расскажет Евгений Пустовой.

К богослужению смогли присоединиться не только врачи, свободные в эти минуты от работы, но даже пациенты красных зон. Из палат, конечно, никто не выходил. Онлайн-трансляцию молебна на своем официальном YouTube-канале организовал телеканал СТВ. Сейчас там можно найти запись молебна (смотрите здесь).

Это далеко не первая трансляция богослужения, организованная нашим телеканалом. В прошлый – год 550-летия явления Жировицкой иконы Богородицы – наши передвижные телевизионные станции работали в пасхальную ночь в белорусской лавре.

На это раз событие скромнее, но тоже важное.

Игорь Юркевич, главврач 6-й городской клинической больницы Минска:

Благодаря поддержке «Столичного телевидения» получилась онлайн-трансляция. Практически все, кто имел смартфоны или возможность присоединиться… Мы думали, как сделать так, чтобы каждый человек чувствовал, что его поддерживают.

Провести службу в клинике – инициатива ее главврача. Именно здесь на ноги поставили многих священников с COVID. Нынешний молебен еще укрепляет силу духа и терпение.

Евгений Пустовой, корреспондент:

В такой атмосфере главврач клиники рассказал нашему телеканалу, откуда сам черпал силы для борьбы с пандемией. Эта больница – на передовой.