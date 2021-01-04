«Чтобы каждый человек чувствовал, что его поддерживают». Главврач рассказал об уникальном богослужении в 6-й больнице
Новости Беларуси. О тех, кому Новый год, к сожалению, пришлось встречать не дома. В преддверии Рождества Христова молебен о даровании сил в борьбе с коронавирусом прошел в непривычных условиях – в 6-й городской клинической больнице Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молебен об исцелении больных совершил митрополит Вениамин в 6-й минской больнице
Учреждение практически полностью перепрофилировали для лечения пациентов с COVID. Сейчас под наблюдением врачей 700 заболевших. Митрополит Вениамин совершил молитву вместе с врачами клиники.
Как это проходило? Расскажет Евгений Пустовой.
К богослужению смогли присоединиться не только врачи, свободные в эти минуты от работы, но даже пациенты красных зон. Из палат, конечно, никто не выходил. Онлайн-трансляцию молебна на своем официальном YouTube-канале организовал телеканал СТВ.
Сейчас там можно найти запись молебна (смотрите здесь).
Это далеко не первая трансляция богослужения, организованная нашим телеканалом. В прошлый – год 550-летия явления Жировицкой иконы Богородицы – наши передвижные телевизионные станции работали в пасхальную ночь в белорусской лавре.
На это раз событие скромнее, но тоже важное.
Игорь Юркевич, главврач 6-й городской клинической больницы Минска:
Благодаря поддержке «Столичного телевидения» получилась онлайн-трансляция. Практически все, кто имел смартфоны или возможность присоединиться… Мы думали, как сделать так, чтобы каждый человек чувствовал, что его поддерживают.
Провести службу в клинике – инициатива ее главврача. Именно здесь на ноги поставили многих священников с COVID. Нынешний молебен еще укрепляет силу духа и терпение.
Евгений Пустовой, корреспондент:
В такой атмосфере главврач клиники рассказал нашему телеканалу, откуда сам черпал силы для борьбы с пандемией. Эта больница – на передовой.
Игорь Юркевич:
Есть память близких. Мне, допустим, в чем-то придавал силы опыт отца. Это был инфекционист. По профессии и я инфекционист, как ни странно. Тот жизненный опыт, который даже в беседах в детстве где-то закладывался (к сожалению, он рано ушел из жизни), но он оставил для меня глубокий след. Я убежден, что многие вещи, которые мы делаем, происходят неслучайно.