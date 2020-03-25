«Борьба между двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем будет продолжаться». 3 мнения о будущем транспорта

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: На сегодняшний день есть традиционные автомобили и развивается рынок электромобилей. Будет ли углубляться конкуренция между электротранспортом и бензиновым, скажем так, транспортом? Либо каждый из этих видов транспорта просто займёт свою нишу, и один другому не конкурент?

Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:

Я думаю, что, всё-таки, борьба между двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем будет продолжаться. Потому что если говорить о перспективах, то рынки говорят стран, что откажутся к 2030, 2040, 2050 году или как-то доведут какой-то процент. И то это будет где-то процентов 30, по-моему. Заявления такие. Поэтому борьба ещё будет. Энергоресурсы в данном случае пока ещё добывают, а вот то, что касается электротранспорта, он будет занимать свою нишу. Но борьба ещё будет.

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Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин» Объединённого института машиностроения НАН Беларуси:

Я считаю, безусловно. На сегодняшний день яркий пример – электробус, который вытесняет из города автобус. И так будет с коммунальной техникой – следующий шаг, моё видение. И дальше-дальше.

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Александр Гранковский, заместителем председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Думаю, здесь надо вопрос разбить на несколько составляющих. Это в отношении легкового транспорта, в отношении пассажирского транспорта и в отношении грузового транспорта. Как я вижу, динамика, конечно, будет присутствовать всё большим насыщением рынка электромобилей. Хотя всё равно будут присутствовать автомобили традиционные, с двигателем внутреннего сгорания ещё долго и долго. И об этом говорят, что ведущие производители мировые ведут параллельно работы. Они не сворачивают работы по разработке новых двигателей внутреннего сгорания с новыми характеристиками, соответственно, по экономичности, по экологии. Поэтому ещё этот вопрос мы, наверное, себе задаём, но ответа, как такового, мы на него не видим.

Что касается пассажирского транспорта, то здесь чёткая тенденция на то, что в крупных мегаполисах, в крупных городах, безусловно, решение экологического вопроса стоит на первом уровне. Потому что здоровье граждан, здоровье населения – это первичный момент в работе всех. Соответственно, решение загазованности – и оно решается только путём перевода всего городского транспорта на электротягу. Но это речь идёт не только о том, что мы будем применять только электробусы. Ведь электротранспорт – это и троллейбусы, это и трамваи, это и метро. Поэтому, естественно, будущее за электротранспортом.

А что касается производства грузовой техники, думаю, не скоро ещё там появится, всё-таки. Будут некие разработки, они ведутся и сейчас. Но то, что они будут занимать какую-то нишу, я не готов спрогнозировать сейчас. Поэтому там будут, в основном, автомобили с двигателем внутреннего сгорания.