Водородный автобус разрабатывают на «Белкоммунмаше»

Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира».

«7-местный минивэн, грузовик на его базе». Какие электромобили разрабатывают белорусские учёные

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Я уверен абсолютно, что мы будем до последнего, что называется, биться за свой рынок, за свой продукт. У нас просто даже безальтернативно это. И, наконец, наступило наше время сегодня. И поэтому я очень доволен, повторяю. Абсолютно правильно коллеги говорят: город – это однозначно, общественный транспорт – он будет электрический. И теперь для всех это всё понятно. Что касается, что называется, дальнейшего развития событий, то мы тоже в течение беседы зацепили вопрос новых появлений технологий, материалов, подходов и так далее.

Мы сегодня тоже работаем над водородным автобусом. То есть источник питания, вернее, двигатель будет водородник, который будет точно так же с генератором или по схеме, которые Олег Витальевич придумает дальше. Хотя это у нас уже придумано. Будет вырабатываться электроэнергия, и дальше будет он по принципу электромашины работать. Поэтому сегодня есть реальные шаги в этом направлении. Есть уже, если брать то, что я сказал, то и инфраструктуры. Мало того, вот мы когда поглубже коснулись этой темы, так мы получили и карту той же Европы, где уже чётко по цветам расписано, где по водороднику какая инфраструктура наиболее подготовлена и в каких странах.

То есть это не только какие-то просто размышления. Мы когда говорим, сейчас впервые,по сути дела, если мы об этом не говорим, у нас как бы время не созрело, а, на самом деле, мы живём уже немножко другими направлениями. Поэтому – в каком объёме. Понятно, что останется ДВС, но он уже свои возможности исчерпал. Вот что надо сказать: и технологически, и по затратной части. Чтобы сегодня Евро-6 сделать, это уже дорогущая штука. А практически такой автобус уже стоит в тех же пределах, что и электрический автобус. Вот вам и результат. А что такое стимулирование, как, допустим, в Англии сегодня 4 миллиарда у них фунтов выделено только на разницу доплаты перевозчикам-операторам между дизельным двигателем и электроавтобусом. Только эта сумма выделена им – уже стимулирование. Да, это произойдёт очень быстро. Поэтому, в этой части однозначно. А дальше будут технологии бороться уже более современные. Понятно, с дизельными, бензиновыми. Хотя те тоже будут пытаться усовершенствоватся. Но там уже предел, там уже всему есть предел. И дальше это будет только возрастать цена, а она будет сближать продукт.