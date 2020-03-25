Генконструктор «Белкоммунмаша» об электротранспорте: «Мы будем продавать свою технику без батареи, батарею будем отдавать в лизинг»

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:

В целом, конечно, в ближайшее время всё ещё будет влиять на развитие этих направлений стоимость энергоресурсов в разных странах. Вот недавно мы жили когда – цена на нефть была 60 долларов, сегодня – 25. Там понятно, что тут ситуация, может, где-то искусственно создана. Но она есть, она присутствует. Это тоже будет накладывать свои отпечатки. Если касаться нашей страны, у нас с нефтепродуктами не так всё хорошо, лишних нет. Поэтому и атомная станция появляется. Поэтому всё будет зависеть от стоимости энергоресурсов. Будет выгодно заправляться электричеством, будут созданы условия.

Вот мы не говорили о том, что можно же по-разному относиться к продаже автомобиля или электромобиля. То есть в мире есть технология, когда электромобиль продаётся без батарей, а батарея отдаётся в аренду или в лизинг. И тут уже те вопросы, связанные с тем, что она износится, куда её девать, она уже, в принципе, не стоит. То есть компания, и мы в этом направлении движемся, мы будем продавать свою технику без батареи, батарею будем отдавать в лизинг. Когда она не сможет использоваться на транспорте, мы будем её использовать на стационарных накопителях электроэнергии. И это тоже направление мы закладываем в темы развития электротранспорта в Беларуси.

И тогда срок службы батареи будет не 10 лет, как он нужен на сегодняшний момент и быть равен как минимум сроку службы транспортного средства, а, может быть, и 20 и 30 лет. А это ещё и возможность выравнивания, так сказать, потребления электроэнергии в ночной и дневной период. А это ещё и возможность создания станций ультрабыстрой зарядки на заправочных станциях, допустим, «Белорусьнефти». Где невозможно подвести необходимые мощности или она не запланирована и не подведена, а заряжаться надо за 10-15 минут. Поэтому это ещё одно направление, которым наше предприятие занимается. Может быть, не так быстро, как хотелось бы.

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

По крайней мере, решение у нас уже есть.