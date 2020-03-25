«Спрос на продукцию, в частности на мыло, увеличился на 50%». Какие белорусские товары стали покупать чаще

Новости Беларуси. От рапсового масла до хозяйственного мыла. Белорусские предприятия готовы обеспечить растущий спрос на товары первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие продукты стоит купить не только про запас, но и для повышения иммунитета? Ответ в нашем следующем материале.

Потребительскую популярность у белорусов набирает рапсовое масло. Продукт с отечественными «корнями» и мировым интересом подкупает приверженцев здорового питания уникальными полезными свойствами. С конвейера Минского маргаринового завода на кухню белорусских гурманов попадает исключительно «первый отжим».

Ольга Сергиеня, начальник технологического отдела Минского маргаринового завода:

Продукт по своему жирно-кислотному составу более полезен и приближен к оливковому маслу, поэтому рекомендуем переходить на него. Он имеет оптимальное соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6. Стоит отметить, что соотношение цены и качества масла рапсового очень оптимальное.

Трудно конкурировать с новым трендом и привычному подсолнечному. Несмотря на то, что по вкусу масла едва ли удастся отличить, витаминный коктейль в рапсовом куда более насыщенный. Производят продукт из отечественного сырья. Завод является госзаготовителем рапса в Витебской области, а потому запасов культуры хватит до нового урожая.

Александр Шатило, директор Минского маргаринового завода:

В силу какого-то ожидаемого дефицита продукции в торговых сетях мы до конца месяца сделаем месячный запас всего ассортимента продукции.

Растительное масло производят и в Гомеле. Полный цикл – от семечки до упаковки – в стране имеет только Гомельский жировой комбинат. Это одно из старейших предприятий отрасли, и, кроме того, крупнейший в Беларуси производитель мыла.

Дмитрий Соловей, главный технолог Гомельского жирового комбината:

Наш продукт натуральный. Некоторые продукты можно отнести даже к группе гипоаллергенных. Мыло хорошо наносится, смывается. Удаляет грязь, микробы, и при этом очень хорошо смывается с кожи.

Название «Детское» – это не уловки маркетологов, а абсолютный бренд, соответствующий ГОСТу. Так же и классическое «хозяйственное», просто незаменимое для людей, чувствительных к синтетическим моющим средствам. При этом гомельские мыловары не зависят от импорта. Почти 100 % сырья для мыльного продукта – белорусского производства.

Наталья Жукова, начальник управления продаж и маркетинга Гомельского жирового комбината:

В настоящее время спрос на нашу продукцию, в частности на мыло, увеличился на 50 %. Для того, чтобы удовлетворить спрос потребителя, мы увеличиваем производство. Соответственно, имеем складские запасы для того, чтобы предложить покупателю то количество продукта, которое нужно сейчас.