«7-местный минивэн, грузовик на его базе». Какие электромобили разрабатывают белорусские учёные

Развитие электротранспорта обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Александр Владимирович, вот Вы у нас – разработчик белорусского электромобиля. Конкретно – какие перспективы, как он может и должен выглядеть, как Вам видится развитие в серию?

Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин» Объединённого института машиностроения НАН Беларуси:

Мы сейчас, как институт, ведём два направления. Действительно, один, как Вы сказали, полностью белорусский электромобиль. Что такое автомобиль – давайте издалека.

Игорь Марзалюк:

Автомобиль должен двигаться. А всё остальное – антураж.

Александр Белевич:

В этот антураж, вложение в технологическую подготовку к производству этого антуража, а именно – кузов, то есть это миллионы, сотни миллионов долларов, на самом деле. То есть чтобы создать традиционный полностью белорусский электромобиль – это даже не сотни, это ближе, наверное, к миллиарду. И, соответственно, мы идём сейчас двумя путями.

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Игорь Марзалюк:

А какая тогда конечная цена для потребителя будет?

Александр Белевич:

А тут зависит от серии. Поэтому западные автопроизводители – они не рассматривают серию там даже в 10 тысяч – это не серия для легкового автомобиля. Это сотни тысяч, для того чтобы машина окупилась. И миллионы. У нас, к сожалению, такого рынка внутри Беларуси, даже и с Россией, как бы, нет. И в связи с этим мы видим два пути.