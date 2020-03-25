«7-местный минивэн, грузовик на его базе». Какие электромобили разрабатывают белорусские учёные

Развитие электротранспорта обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Александр Владимирович, вот Вы у нас – разработчик белорусского электромобиля. Конкретно – какие перспективы, как он может и должен выглядеть, как Вам видится развитие в серию?
Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин» Объединённого института машиностроения НАН Беларуси:
Мы сейчас, как институт, ведём два направления. Действительно, один, как Вы сказали, полностью белорусский электромобиль. Что такое автомобиль – давайте издалека.
Игорь Марзалюк:
Автомобиль должен двигаться. А всё остальное – антураж.
Александр Белевич:
В этот антураж, вложение в технологическую подготовку к производству этого антуража, а именно – кузов, то есть это миллионы, сотни миллионов долларов, на самом деле. То есть чтобы создать традиционный полностью белорусский электромобиль – это даже не сотни, это ближе, наверное, к миллиарду. И, соответственно, мы идём сейчас двумя путями.
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Игорь Марзалюк:
А какая тогда конечная цена для потребителя будет?
Александр Белевич:
А тут зависит от серии. Поэтому западные автопроизводители – они не рассматривают серию там даже в 10 тысяч – это не серия для легкового автомобиля. Это сотни тысяч, для того чтобы машина окупилась. И миллионы. У нас, к сожалению, такого рынка внутри Беларуси, даже и с Россией, как бы, нет. И в связи с этим мы видим два пути.
С одной стороны – это кооперация с производителем автомобилей, а именно в части установки туда своих компонентов электрической установки, которые составляют вот эту инновационную, что ли, составляющую этого автомобиля. И в них сконцентрирована наибольшая добавочная стоимость именно по производству. А второй путь – это создание мелкосерийного производства – так называемых каркасно-панельных автомобилей. То есть это рамно-трубчатые конструкции, сваренные между собой с пластиковыми корпусами. То есть это какие-то лёгкие, малые автомобили. В основном – это развозной транспорт какой-то, малотехнологический.