«Большинство населения умрёт». Применят ли США или Россия ядерное оружие?

Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу»!
«Судя по действиям Польши, она готовится к наступательной атаке в течение ближайших 3-5 лет». Так ли это? Подробности здесь.
Кирилл Казаков, СТВ:
Они же все в войну тянут НАТО против союза Беларуси и России.
Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Да, они провокаторы.
Кирилл Казаков:
Да, я понимаю, что они провокаторы, но все же прекрасно понимают, что если начнется Третья мировая война в том виде, в котором мы ее приблизительно представляем, то она закончится тем, что большинство населения умрет.
Игорь Гедич:
Это все политики понимают. Хотел бы обратить внимание, ведь еще ни разу после применения американцами ядерной бомбы в Японии в боевых действиях ядерное оружие не участвовало. Просто никогда ядерная держава не находилась в опасности проигрыша войны, поэтому здесь рассуждения об ядерном вооружении достаточно актуальны. В России звучит информация о тактическом ядерном оружии, о его применении, поэтому этого исключать нельзя. Это может быть. Но у нас развернута региональная группировка войск. Мы тоже в шапку не спим. У нас есть перевооружения ракетно-артиллерийское, авиационное.
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