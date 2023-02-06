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«Большинство населения умрёт». Применят ли США или Россия ядерное оружие?

06 февраля 2023 18:10
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Кирилл Казаков, СТВ:
Они же все в войну тянут НАТО против союза Беларуси и России.

«Большинство населения умрёт». Применят ли США или Россия ядерное оружие?-1

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Да, они провокаторы.

Кирилл Казаков:
Да, я понимаю, что они провокаторы, но все же прекрасно понимают, что если начнется Третья мировая война в том виде, в котором мы ее приблизительно представляем, то она закончится тем, что большинство населения умрет.

«Большинство населения умрёт». Применят ли США или Россия ядерное оружие?-4

Игорь Гедич:
Это все политики понимают. Хотел бы обратить внимание, ведь еще ни разу после применения американцами ядерной бомбы в Японии в боевых действиях ядерное оружие не участвовало. Просто никогда ядерная держава не находилась в опасности проигрыша войны, поэтому здесь рассуждения об ядерном вооружении достаточно актуальны. В России звучит информация о тактическом ядерном оружии, о его применении, поэтому этого исключать нельзя. Это может быть. Но у нас развернута региональная группировка войск. Мы тоже в шапку не спим. У нас есть перевооружения ракетно-артиллерийское, авиационное.

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# Международная политика # общество # Кирилл Казаков # Игорь Гедич # Фотофакт

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