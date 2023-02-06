«Большинство населения умрёт». Применят ли США или Россия ядерное оружие?

Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу»!

«Судя по действиям Польши, она готовится к наступательной атаке в течение ближайших 3-5 лет». Так ли это? Подробности здесь.

Кирилл Казаков, СТВ:

Они же все в войну тянут НАТО против союза Беларуси и России.