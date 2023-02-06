Атомная энергетика, защита народа, национальные интересы. Что будет в новой Концепции нацбезопасности?

Новости Беларуси. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу « По существу ».

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

По этому поводу я хотел бы добавить. Вы знаете наверняка, что у нас разрабатывается Концепция национальной безопасности новая. Она будет, по словам госсекретаря Совета безопасности, на 70 % новая. Я бы хотел бы обратить внимание, мы говорим о народном ополчении, в нее планируется вписать, что один из стратегических национальных интересов является народ и всемирная его защита. Помимо этого там еще увеличиваются категории сферы национальных интересов. Там и химбиобезопасность, биологическая, вопросы энергетики атомной отображены, поэтому все коррелируется очень хорошо. И Концепция национальной безопасности, на основе которой потом будут разрабатываться основополагающие элементы военного планирования.

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