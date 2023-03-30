Президент Беларуси принял ряд кадровых решений в Вооружённых Силах

Новости Беларуси. О кадровых решениях Президента – перестановки в Вооруженных Силах Беларуси. Указом главы государства полковник Владимир Белый назначен командующим войсками Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он освобожден от предыдущей должности – начальника факультета Генштаба – заместителя начальника Военной академии Беларуси.

Игорь Демиденко, который до настоящего времени занимал пост командующего, освобожден от соответствующей должности и зачислен в распоряжение министра обороны Беларуси до 9 мая 2023 года.