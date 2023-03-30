«Слишком красивая квартира и низкая цена». Как вас могут обмануть в поисках съёмного жилья?

Сегодня квартирный вопрос стоит у многих. Не каждый может похвастаться собственными квадратными метрами, подаренными, например, родителями. Если крыша над головой не досталась по наследству, ее приходится арендовать. О том, почему возникают конфликты между хозяевами и квартирантами, может ли договор застраховать от нежелательных последствий и как снять квартиру и не остаться с носом, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Виктория Колосовская, специалист по недвижимости, агент года-2022: Можно обратить внимание, когда слишком красивая квартира и низкая цена. Было несколько таких случаев, когда начинаешь собственнику… Он указывает, что мне лучше писать либо нельзя дозвониться, начинает писать в Viber. Говорят, что «я в Москве, у меня уже три показа». Пока я приеду, вы уже будете третьи. Но вы можете скинуть предоплату мне на карту, я тогда никому показывать не буду. Я могу скинуть вам паспорт, свидетельство. Они эти данные откуда-то берут, скидывают. Люди переводят деньги, и благополучно пропадает – такое есть. За 100-200 рублей в суд вряд ли кто-то пойдет. Конечно, неприятно.

Наталья Гурневич, эксперт по недвижимости:

В 2022 году был такая распространенная ситуация.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Я с этим сталкивалась, но я так и не перевела деньги.

Виктория Колосовская:

Вам повезло. Всегда нужно приходить в квартиру, проверять, смотреть документы – синее свидетельство, техпаспорт, паспорт собственника, о том, что это действительно его квартира. Не оставлять никакой залог – типа вот вам 100 долларов, а завтра мы встретимся. Если вы уже так оставляете, то под расписку и только сверив все документы о том, что это действительно квартира того человека, который вам ее показывает и кому вы оставляете деньги.

«Никого нет дома». Имеет ли право собственник прийти в квартиру в отсутствие нанимателя – подробнее здесь.