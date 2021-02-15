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«Большая просьба всё-таки прислушаться к призывам коммунальщиков». ЖЭУ попросило убрать машины со дворов

15 февраля 2021 20:54
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Новости Беларуси. В Минске продолжают справляться с последствиями снегопада во дворах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Изначально техника работала в усиленном круглосуточном режиме. На уборку прилегающих территорий в день направлялось около 180 единиц. Также дорожки расчищали и рабочие – всего задействовали почти 2 000 человек.

«Большая просьба всё-таки прислушаться к призывам коммунальщиков». ЖЭУ попросило убрать машины со дворов-1

Жителей тоже просят не оставаться в стороне. Например, убрать снег со своего парковочного места. За инвентарем можно обратиться в ближайшую ЖЭУ.

«Большая просьба всё-таки прислушаться к призывам коммунальщиков». ЖЭУ попросило убрать машины со дворов-4

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:
В первую очередь сложность в том, что во дворовых территориях достаточно много транспортных средств. Поэтому, конечно же, они препятствуют качественной расчистке дворов от снега. Поэтому большая просьба: все-таки жителям прислушаться к призывам коммунальщиков. Если будут размещены объявления, что планируется в конкретное время механизированная уборка двора, то хотелось бы, чтобы были убраны транспортные средства, чтобы техника могла заехать и прочистить дворовые проезды.

«Большая просьба всё-таки прислушаться к призывам коммунальщиков». ЖЭУ попросило убрать машины со дворов-7

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# Проблемы ЖКХ # общество # Анастасия Воробьева # Фотофакт

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