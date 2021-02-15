«Большая просьба всё-таки прислушаться к призывам коммунальщиков». ЖЭУ попросило убрать машины со дворов

Новости Беларуси. В Минске продолжают справляться с последствиями снегопада во дворах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Изначально техника работала в усиленном круглосуточном режиме. На уборку прилегающих территорий в день направлялось около 180 единиц. Также дорожки расчищали и рабочие – всего задействовали почти 2 000 человек.

Жителей тоже просят не оставаться в стороне. Например, убрать снег со своего парковочного места. За инвентарем можно обратиться в ближайшую ЖЭУ.