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В Минске стартовал проект «Здоровый фитнес». Теперь в спортклубах можно будет измерить давление и ЧСС

15 февраля 2021 20:44
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Новости Беларуси. В Минске стартовал проект «Здоровый фитнес». Основная цель – повысить посещаемость спортивных объектов и показать жителям, что следить за здоровьем просто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске стартовал проект «Здоровый фитнес». Теперь в спортклубах можно будет измерить давление и ЧСС-1

Желающим предложили заглянуть на консультативную площадку. Здесь можно было пройти диагностику основных заболеваний, получить рекомендации специалистов и информационные материалы. Каждые две недели такая площадка будет работать на различных спортивных объектах.

В Минске стартовал проект «Здоровый фитнес». Теперь в спортклубах можно будет измерить давление и ЧСС-4

Снежана Кавриго, заведующая Городским центром здоровья:
Каждый участник проекта заполняет своеобразный паспорт здоровья, который в перспективе мы планируем привязать к электронному приложению «Здоровье» на базе всех спортивных объектов города. Такой проект, в принципе, реализуется впервые в городе, и так как за технологиями будущее, мы будем работать в ногу со временем.

# Здоровье # общество # Снежана Кавриго # Фотофакт

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