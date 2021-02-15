В Минске стартовал проект «Здоровый фитнес». Теперь в спортклубах можно будет измерить давление и ЧСС

Новости Беларуси. В Минске стартовал проект «Здоровый фитнес». Основная цель – повысить посещаемость спортивных объектов и показать жителям, что следить за здоровьем просто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Желающим предложили заглянуть на консультативную площадку. Здесь можно было пройти диагностику основных заболеваний, получить рекомендации специалистов и информационные материалы. Каждые две недели такая площадка будет работать на различных спортивных объектах.

Снежана Кавриго, заведующая Городским центром здоровья:

Каждый участник проекта заполняет своеобразный паспорт здоровья, который в перспективе мы планируем привязать к электронному приложению «Здоровье» на базе всех спортивных объектов города. Такой проект, в принципе, реализуется впервые в городе, и так как за технологиями будущее, мы будем работать в ногу со временем.