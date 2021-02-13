«Там ходят наши жёны, дети, старики». Минчане вышли на уборку снега

Новости Беларуси. Выходной с пользой решили провести многие минчане. На уборку в первую очередь собственных дворов вышли жители города, молодежь и студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Выходной с пользой решили провести многие минчане. На уборку в первую очередь собственных дворов вышли жители города, молодежь и студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Расчистить от снега парковку, тротуар около подъезда не составило большого труда, признались участники трудового десанта. Привести в порядок всю столицу только коммунальным службам не под силу, поэтому призывают всех горожан взять лопаты и провести эти выходные на свежем воздухе.
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Владимир Устинович, житель Минска:
Мы чистим и пешеходные связи, потому что там ходят наши жены, дети, старики. Мы обязательно как жители, если выпал такой сильный снег, обязаны почистить дорожки. Тропы есть такие народные к магазину, к школе – их тоже чистим. Садики просят нас помочь – откликаемся. И школы, родители просят помочь. Надо не стесняться и не сетовать на недостаток времени, а взять и помочь.
В некоторых районах столицы были сформированы даже специальные студенческие дружины. На улице Асаналиева молодежь появилась с самого утра. Работали даже несмотря на приличный мороз и с заснеженными тротуарами около многоэтажек справились за считанные минуты.
Владимир Бруй, студент МИТСО:
Это долг каждого студента – убирать снег. Потому что существуют такие классы, слои населения, как те же пенсионеры, которым тяжело передвигаться в таком возрасте. Ну и это для нас, конечно же, плюс: например, спорт тот же – как-то оздоровляет, закаляет. Я думаю, что в этом большие плюсы есть. Мы же все из одной страны, все белорусы, едины, так что надо помогать друг другу.
Будем надеяться, что февральский субботник объединит еще больше минчан. Такая помощь жителей позволит коммунальным службам направить свои силы на более сложные для уборки участки города.