«Там ходят наши жёны, дети, старики». Минчане вышли на уборку снега

Новости Беларуси. Выходной с пользой решили провести многие минчане. На уборку в первую очередь собственных дворов вышли жители города, молодежь и студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расчистить от снега парковку, тротуар около подъезда не составило большого труда, признались участники трудового десанта. Привести в порядок всю столицу только коммунальным службам не под силу, поэтому призывают всех горожан взять лопаты и провести эти выходные на свежем воздухе.

Владимир Устинович, житель Минска:

Мы чистим и пешеходные связи, потому что там ходят наши жены, дети, старики. Мы обязательно как жители, если выпал такой сильный снег, обязаны почистить дорожки. Тропы есть такие народные к магазину, к школе – их тоже чистим. Садики просят нас помочь – откликаемся. И школы, родители просят помочь. Надо не стесняться и не сетовать на недостаток времени, а взять и помочь.

В некоторых районах столицы были сформированы даже специальные студенческие дружины. На улице Асаналиева молодежь появилась с самого утра. Работали даже несмотря на приличный мороз и с заснеженными тротуарами около многоэтажек справились за считанные минуты.