Делегат ВНС Марина Карпицкая: Задача региональных вузов – обеспечить компетентную подготовку специалистов
Новости Беларуси. Делегаты ВНС вернулись в свои трудовые коллективы, и первый свой рабочий день начали со встреч с коллегами. Так, участники от Гродно, в частности, Купаловского вуза, трудовую неделю начали за круглым столом со студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.
Важно для студентов и то, что ждет их после получения диплома. Марина Карпицкая, декан факультета экономики, на ВНС была в качестве эксперта.
Марина Карпицкая, декан факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, эксперт VI Всебелорусского народного собрания:
Для того чтобы сегодня экономика знаний была в приоритете, задача региональных вузов – обеспечить компетентную подготовку специалистов, владеющих не только информационными технологиями, языковыми компетенциями, но и умеющих выстраивать работу в команде, заниматься проектной деятельностью. И самое главное – уметь коммерциализировать свой профессиональный потенциал в разных отраслях народного хозяйства.