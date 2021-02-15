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Делегат ВНС Марина Карпицкая: Задача региональных вузов – обеспечить компетентную подготовку специалистов

15 февраля 2021 20:49
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Новости Беларуси. Делегаты ВНС вернулись в свои трудовые коллективы, и первый свой рабочий день начали со встреч с коллегами. Так, участники от Гродно, в частности, Купаловского вуза, трудовую неделю начали за круглым столом со студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Делегат ВНС Марина Карпицкая: Задача региональных вузов – обеспечить компетентную подготовку специалистов -1

Важно для студентов и то, что ждет их после получения диплома. Марина Карпицкая, декан факультета экономики, на ВНС была в качестве эксперта.

Делегат ВНС Марина Карпицкая: Задача региональных вузов – обеспечить компетентную подготовку специалистов -4

Свое мнение на этот счет озвучила уже в первый день работы форума в качестве гостьи нашей выездной студии. Акцент должен быть сделан на развитии малых городов и поддержке районов. Только так можно закрепить кадры в регионах, уверена преподаватель.

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Делегат ВНС Марина Карпицкая: Задача региональных вузов – обеспечить компетентную подготовку специалистов -7

Марина Карпицкая, декан факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, эксперт VI Всебелорусского народного собрания:
Для того чтобы сегодня экономика знаний была в приоритете, задача региональных вузов обеспечить компетентную подготовку специалистов, владеющих не только информационными технологиями, языковыми компетенциями, но и умеющих выстраивать работу в команде, заниматься проектной деятельностью. И самое главное – уметь коммерциализировать свой профессиональный потенциал в разных отраслях народного хозяйства.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Марина Карпицкая # Фотофакт

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