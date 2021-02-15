Делегат ВНС Марина Карпицкая: Задача региональных вузов – обеспечить компетентную подготовку специалистов

Новости Беларуси. Делегаты ВНС вернулись в свои трудовые коллективы, и первый свой рабочий день начали со встреч с коллегами. Так, участники от Гродно, в частности, Купаловского вуза, трудовую неделю начали за круглым столом со студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Важно для студентов и то, что ждет их после получения диплома. Марина Карпицкая, декан факультета экономики, на ВНС была в качестве эксперта.