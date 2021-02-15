Прямой эфир

Возле Оперного театра временно закрыли остановки. Маршрут движения транспорта не изменился

15 февраля 2021 20:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Возле Оперного театра теперь не будут останавливаться автобусы и троллейбусы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возле Оперного театра временно закрыли остановки. Маршрут движения транспорта не изменился-1

Ограничения временные. С февраля до конца июня 2021 года будут проводить реконструкцию улицы Янки Купалы. Остановка исчезнет из маршрутов троллейбусов № 12, 29 и 40, а также 24-го и 57-го автобусов. В целом движение ограничат на участке от моста через реку Свислочь до улицы Богдановича.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Делегат ВНС Марина Карпицкая: Задача региональных вузов – обеспечить компетентную подготовку специалистов
15 февраля 2021 20:49

Делегат ВНС Марина Карпицкая: Задача региональных вузов – обеспечить компетентную подготовку специалистов

В Минске стартовал проект «Здоровый фитнес». Теперь в спортклубах можно будет измерить давление и ЧСС
15 февраля 2021 20:44

В Минске стартовал проект «Здоровый фитнес». Теперь в спортклубах можно будет измерить давление и ЧСС

«Мне было важно услышать». Что гродненские студенты говорят о выступлении Президента на ВНС
15 февраля 2021 20:35

«Мне было важно услышать». Что гродненские студенты говорят о выступлении Президента на ВНС