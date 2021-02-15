Возле Оперного театра временно закрыли остановки. Маршрут движения транспорта не изменился

Новости Беларуси. Возле Оперного театра теперь не будут останавливаться автобусы и троллейбусы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ограничения временные. С февраля до конца июня 2021 года будут проводить реконструкцию улицы Янки Купалы. Остановка исчезнет из маршрутов троллейбусов № 12, 29 и 40, а также 24-го и 57-го автобусов. В целом движение ограничат на участке от моста через реку Свислочь до улицы Богдановича.