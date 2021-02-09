«Мы двором вышли». Что говорят минчане, которые вышли помогать коммунальщикам убирать снег

Новости Беларуси. Непростым 2021 год складывается для столичных коммунальных и дорожных служб. Ежедневно со снегопадами в город выходит до восьми сотен единиц техники и столько же людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успеть навести порядок везде одновременно трудно, поэтому районные ЖЭО призывают горожан на помощь. И небезразличных минчан немало.

Юлия Стриго проехала по дворам столицы и оценила обстановку.

Юлия Стриго, корреспондент:

Продолжительный снегопад в Минске прибавил хлопот. Проблемы возникли в работе общественного транспорта, непросто пришлось автовладельцам – 10-балльные пробки, большое количество ДТП и неполадки с машинами. Коммунальные службы бросили все силы на борьбу с непогодой. И пускай люди привыкли чаще критиковать их работу, сегодня нашлись и добросовестные горожане.

Одними из самых дружных и сплоченных оказались жители Заводского района. Еще утром самостоятельно убирали снег с парковочных мест, чтобы добраться на работу. А уже ближе к вечеру нашли время для помощи местным ЖЭСам.

Считаю, что справиться одному дворнику с таким объемом работы со снегопадами в этом году не так уж просто. И считаю, что каждый житель может внести свой вклад в наш чистый двор. Естественно, все автовладельцы могут почистить свои парковочные места. Не будет этих навалов снега и жить всем будет гораздо лучше.

Это настоящая зима наконец-таки пришла со своей погодой. Вносит свои коррективы. Со стихией боремся, снег убираем.

Рабочий день для ЖКХ Заводского района 9 февраля начался в пять утра. За первый снег взялась специализированная техника, после подключились коммунальщики. И все бы ничего, но уже к обеду убранная территория снова ушла под снег.

Елена Коляго, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию ЖКХ Заводского района Минска:

К этой работе были привлечены еще рабочие по текущему ремонту ЖЭУ, рабочие сторонних организаций проводят у нас капитальный ремонт жилых домов – там тоже была организована работа подрядных организаций по уборке снега. И также была организована работа населения. Конечно, есть отклик у людей, потому что видят, что ЖЭУ стараются. Где-то, быть может, не хватает уже и сил.

Обстановку в городе контролирует и Мингорисполком. В Минске круглосуточно работают дежурные группы, которые распределяют снегоуборочный ресурс по территориям. В расчистке города с учетом ночной смены задействовано свыше 800 единиц техники и почти столько же уборщиков.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы продлили рабочую смену, дополнительно привлекли строительную технику, сняли со строительных объектов. Повторюсь, мы работаем в усиленном режиме. Сегодня, сейчас уже работают студенты отдельных вузов. Также мы будем привлекать и отдельные воинские части в помощь. Наш город – это город высоких социальных стандартов. Минчане достаточно активные, поэтому мы призываем активных минчан, неравнодушных минчан прийти и вместе сделать этот город еще лучше.

В Минске коммунальщики предоставят инвентарь желающим помочь с уборкой снега. По каким адресам обращаться? Желающим помочь с очисткой от снега дворов и парковочных мест, необязательно даже иметь собственную лопату. Необходимый инвентарь могут выдать в местных ЖЭО, дополнительный оставляют в подъездах, за инструментом можно подойти и к любому дворнику напрямую. Главное – желание.

Сама лопатку купила, даже вот то место почистила. Понятно, не всегда есть на это время, но, в принципе, с собакой гуляю – что-то, кусочек почистила.

У нас лопата всегда лежит в багажнике. Выходили и чистили около крыльца, чтобы можно было сойти. Все зависит от нас, не надо смотреть, как работает ЖЭС. Просто внутренняя культура должна быть.

Помогаем как можем. Вот, когда снег сильно выпал, так мы двором вышли, убирали все люди. Дети. Пошли, купили конфет каких-то, того-сего, типа праздничка устроили. И все.

По наводке жильца одного из столичных домов нашли и самого ответственного дворника. Анатолий отвечает за чистоту и порядок на улице уже более 10 лет. Четко знает свое дело и даже как угодить жильцам. Говорит, эта зима лопате поддается с трудом.

Конечно, сложно. Вот этот вот мой двор, и там еще Независимости, 31-35. И надо все поднять. А требуют, чтобы быстрее. Ну, там подъезды, мусорницы, выезд – ну, один тоже не справишься, сильно много работы.