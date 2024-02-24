Более трети граждан уже сделали свой выбор! Подвели итоги досрочного голосования в Беларуси

Голос каждого белоруса важен! В Беларуси завершилось досрочное голосование. Свой выбор сделали более трети граждан, и это только по итогам первых четырех дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завтра, 25 февраля, основной день голосования. Избирательные участки откроются в 8 утра и буду работать до 8 вечера без перерыва. Чтобы у каждого, несмотря на выходной день, была возможность проголосовать. Следят за ходом выборов в Беларуси без малого четыре сотни международных наблюдателей. Промежуточную оценку подготовке и проведению выборов специалисты уже озвучили. Организован процесс на высоком уровне. О там, как прошло досрочное голосование, расскажут наши корреспонденты.

Для Дарьи Асташко и Ивана Медведина знаменательный день. 24 февраля родилась их семья. Пара официально зарегистрировала отношения в ЗАГСе. Друг друга молодожены выбрали уже давно, а сегодня отдали свой голос за будущее Беларуси. Сразу после церемонии прямиком отправились на избирательный участок. Молодожены из Борисова зарегистрировали брак в ЗАГСе, а после проголосовали на выборах. Сегодня пара проголосовала на 29-м участке в Борисове. Здесь бюллетени заполнили уже более трети граждан, занесенных в списки для голосования. За соблюдением буквы закона на местах следят национальные наблюдатели. Их зарегистрировано свыше 45 тысяч. Оценка экспертов избирательному процессу однозначная.

Галина Сорочинская, национальный наблюдатель:

Проходит все хорошо, замечаний никаких не наблюдается. Досрочно очень много людей голосуют.

Людмила Супрун, национальный наблюдатель:

В ходе досрочного голосования никаких нарушений не было. Голосование идет в спокойной, дружественной обстановке.

Механизм избирательной кампании запущен и работает как часы. Это замечают и международные наблюдатели. Сегодня с экспертами миссий от СНГ и ОДКБ встретился председатель ЦИК Беларуси. Игорь Карпенко проинформировал коллег о ходе выборов. Высокий уровень подготовки и проведения электоральной кампании подчеркивают также эксперты ШОС и центризбиркомов разных стран. Окончательные итоги подведут уже после завершения кампании. Но первые выводы делают уже сейчас.

Наблюдатели от МПА СНГ об Избирательном кодексе Беларуси: соответствует самым высоким стандартам. То, что парламентские выборы в Беларуси соответствуют всем стандартам международного права, наблюдатели подчеркнули и во время встречи с председателем Совета Республики. Наталья Кочанова заявила: очень важно, чтобы эта кампания прошла честно и открыто. В Сети продолжают множиться фейки, появляется в информационном пространстве и откровенная ложь. Чтобы избежать этого, нужно больше говорить о происходящих в стране процессах.

От того, кому мы доверим защищать свои интересы в правительстве, зависит будущее всей страны. Это подчеркнул и председатель Палаты представителей Национального собрания. Владимир Андрейченко сегодня принял участие в выборах депутатов, заполнив бюллетень досрочно. Завтра у него в планах посещение своего округа. Всем, кому еще предстоит отдать свой голос, посоветовал подойти к этому осознанно. Досрочное голосование все эти дни шло очень активно. Так, на 594-м столичном избирательном участке досрочно заполнили бюллетени более 30 % избирателей. На участок приходили уже с первых минут после его открытия. Каждый делал выбор осознанно, четко представляя, каким должен быть его депутат.

Обязательно должен быть человеком грамотным, образованным и патриотом. Ответственность лежит на каждом гражданине.

Должен быть непримиримым со злом, не уступая никому свое добро. Поэтому я думаю, что те кандидаты, за которых я проголосовал, обладают такими качествами. Те, кто по той или иной причине не может явиться лично, будут голосовать на дому. Таких избирателей здесь 17. Представители ЦИК посетят их уже завтра. Особое внимание в организации – вопросам безопасности. На каждом участке за соблюдением общественного порядка следят правоохранители.

Елена Мачель, национальный наблюдатель:

Узровень арганізацыі дастойны, усё правільна, лёгка, спакойна. Я сама прагаласавала ў першы жа дзень, калі толькі было магчыма.

Ирина Пасюкевич, национальный наблюдатель:

Избиратели приходят активно. Конечно, накладывает свой отпечаток и местонахождение участка. Центр Минска, исторические места, ответственные жители столицы. Сегодня была бабушка, которой в годы Великой Отечественной войны было три года. И она осознанно пришла сделать свой выбор.