Прямой эфир

Более трети граждан уже сделали свой выбор! Подвели итоги досрочного голосования в Беларуси

24 февраля 2024 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Голос каждого белоруса важен! В Беларуси завершилось досрочное голосование. Свой выбор сделали более трети граждан, и это только по итогам первых четырех дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завтра, 25 февраля, основной день голосования. Избирательные участки откроются в 8 утра и буду работать до 8 вечера без перерыва. Чтобы у каждого, несмотря на выходной день, была возможность проголосовать.

Следят за ходом выборов в Беларуси без малого четыре сотни международных наблюдателей. Промежуточную оценку подготовке и проведению выборов специалисты уже озвучили. Организован процесс на высоком уровне.

О там, как прошло досрочное голосование, расскажут наши корреспонденты.

Более трети граждан уже сделали свой выбор! Подвели итоги досрочного голосования в Беларуси-1

Для Дарьи Асташко и Ивана Медведина знаменательный день. 24 февраля родилась их семья. Пара официально зарегистрировала отношения в ЗАГСе. Друг друга молодожены выбрали уже давно, а сегодня отдали свой голос за будущее Беларуси. Сразу после церемонии прямиком отправились на избирательный участок.

Молодожены из Борисова зарегистрировали брак в ЗАГСе, а после проголосовали на выборах.

Сегодня пара проголосовала на 29-м участке в Борисове. Здесь бюллетени заполнили уже более трети граждан, занесенных в списки для голосования. За соблюдением буквы закона на местах следят национальные наблюдатели. Их зарегистрировано свыше 45 тысяч. Оценка экспертов избирательному процессу однозначная.

Более трети граждан уже сделали свой выбор! Подвели итоги досрочного голосования в Беларуси-4

Галина Сорочинская, национальный наблюдатель:
Проходит все хорошо, замечаний никаких не наблюдается. Досрочно очень много людей голосуют.

Более трети граждан уже сделали свой выбор! Подвели итоги досрочного голосования в Беларуси-7

Людмила Супрун, национальный наблюдатель:
В ходе досрочного голосования никаких нарушений не было. Голосование идет в спокойной, дружественной обстановке.

Более трети граждан уже сделали свой выбор! Подвели итоги досрочного голосования в Беларуси-10

Механизм избирательной кампании запущен и работает как часы. Это замечают и международные наблюдатели. Сегодня с экспертами миссий от СНГ и ОДКБ встретился председатель ЦИК Беларуси. Игорь Карпенко проинформировал коллег о ходе выборов. Высокий уровень подготовки и проведения электоральной кампании подчеркивают также эксперты ШОС и центризбиркомов разных стран. Окончательные итоги подведут уже после завершения кампании. Но первые выводы делают уже сейчас.

Более трети граждан уже сделали свой выбор! Подвели итоги досрочного голосования в Беларуси-13

Наблюдатели от МПА СНГ об Избирательном кодексе Беларуси: соответствует самым высоким стандартам.

То, что парламентские выборы в Беларуси соответствуют всем стандартам международного права, наблюдатели подчеркнули и во время встречи с председателем Совета Республики. Наталья Кочанова заявила: очень важно, чтобы эта кампания прошла честно и открыто. В Сети продолжают множиться фейки, появляется в информационном пространстве и откровенная ложь. Чтобы избежать этого, нужно больше говорить о происходящих в стране процессах.

Более трети граждан уже сделали свой выбор! Подвели итоги досрочного голосования в Беларуси-16

От того, кому мы доверим защищать свои интересы в правительстве, зависит будущее всей страны. Это подчеркнул и председатель Палаты представителей Национального собрания. Владимир Андрейченко сегодня принял участие в выборах депутатов, заполнив бюллетень досрочно. Завтра у него в планах посещение своего округа. Всем, кому еще предстоит отдать свой голос, посоветовал подойти к этому осознанно.

Досрочное голосование все эти дни шло очень активно. Так, на 594-м столичном избирательном участке досрочно заполнили бюллетени более 30 % избирателей. На участок приходили уже с первых минут после его открытия. Каждый делал выбор осознанно, четко представляя, каким должен быть его депутат.

Более трети граждан уже сделали свой выбор! Подвели итоги досрочного голосования в Беларуси-19

Обязательно должен быть человеком грамотным, образованным и патриотом. Ответственность лежит на каждом гражданине.

Более трети граждан уже сделали свой выбор! Подвели итоги досрочного голосования в Беларуси-22

Должен быть непримиримым со злом, не уступая никому свое добро. Поэтому я думаю, что те кандидаты, за которых я проголосовал, обладают такими качествами.

Те, кто по той или иной причине не может явиться лично, будут голосовать на дому. Таких избирателей здесь 17. Представители ЦИК посетят их уже завтра. Особое внимание в организации – вопросам безопасности. На каждом участке за соблюдением общественного порядка следят правоохранители.

Более трети граждан уже сделали свой выбор! Подвели итоги досрочного голосования в Беларуси-25

Елена Мачель, национальный наблюдатель:
Узровень арганізацыі дастойны, усё правільна, лёгка, спакойна. Я сама прагаласавала ў першы жа дзень, калі толькі было магчыма.

Более трети граждан уже сделали свой выбор! Подвели итоги досрочного голосования в Беларуси-28

Ирина Пасюкевич, национальный наблюдатель:
Избиратели приходят активно. Конечно, накладывает свой отпечаток и местонахождение участка. Центр Минска, исторические места, ответственные жители столицы. Сегодня была бабушка, которой в годы Великой Отечественной войны было три года. И она осознанно пришла сделать свой выбор.

Более трети граждан уже сделали свой выбор! Подвели итоги досрочного голосования в Беларуси-31

В основной день голосования в Беларуси будут работать более 5 400 избирательных участков. Помимо основных, откроются также пункты на предприятиях, в воинских частях, больницах и санаториях. Завтра белорусам предстоит сделать окончательный выбор и определить будущее каждого региона. А значит, и всей страны.

# Выборы в Беларуси # общество # Алина Мычко # Ирина Пасюкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Итоги большой избирательной кампании – что происходит в ЦИК и на участках? Анонс «Недели»
24 февраля 2024 16:53

Итоги большой избирательной кампании – что происходит в ЦИК и на участках? Анонс «Недели»

Обожаете оригинальную керамику? Рассказываем, как провести выходной в уникальной деревне гончаров
24 февраля 2024 15:33

Обожаете оригинальную керамику? Рассказываем, как провести выходной в уникальной деревне гончаров

До +14°С в Беларуси, но с дождями и грозами – погода на неделю
24 февраля 2024 15:18

До +14°С в Беларуси, но с дождями и грозами – погода на неделю