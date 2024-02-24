Наталья Кочанова встретилась с международными наблюдателями от МПА СНГ и ПА ОДКБ

На то, что парламентские выборы в Беларуси организованы в соответствии со всеми стандартами международного права, обратили внимание наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ во время встречи с председателем Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, эксперты отмечают высокий уровень подготовки к единому дню голосования. Можно констатировать, что все документы, которые регулируют выборы, соответствуют всем демократическим нормам Конвенции СНГ и подготовлены на высоком уровне. В ходе встречи председатель Совета Республики заявила: очень важно, чтобы эта кампания прошла честно и открыто. Чтобы избегать фейков и лжи в информационном пространстве, нужно больше говорить о происходящих процессах в стране.

Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь Совета МПА СНГ:

Мы констатируем только то, что сами видели своими глазами. Мы не пользуемся никакими слухами, домыслами, публикациями, которые непонятно откуда взялись. Хотя мы средства массовой информации и социальные сети точно так же мониторим и смотрим, что там публикуется, как идет агитация, как у кандидатов доступ обеспечивается к СМИ.

Большой пласт работы ждет международных наблюдателей уже завтра, 25 февраля. Они планируют посетить более 100 избирательных участков. Это поможет более широко дать оценку электоральной кампании.