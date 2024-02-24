Председатель Палаты представителей проголосовал на депутатских выборах досрочно

От того, кого мы изберем в депутатский корпус, зависит будущее страны, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко принял участие в выборах депутатов всех уровней, проголосовав сегодня, 24 февраля, досрочно на избирательном участке в Минске. Завтра у него в планах посещение своего округа. Владимир Андрейченко всем, кому еще предстоит голосовать, посоветовал делать это осознанно.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

За депутатом стоит не просто определенное количество его избирателей – а это 60-70 тысяч – но и в целом это депутат, который будет разрабатывать законы. За ним стоит страна, от него зависит развитие страны, отстаивание интересов на международной арене, это работа с избирателями, учет их мнений, пожеланий, оказание помощи, оказание помощи в развитии региона.