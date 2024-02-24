Наблюдатели от МПА СНГ об Избирательном кодексе Беларуси: соответствует самым высоким стандартам

Избирательная кампания в Беларуси выходит на финишную прямую. Все идет в штатном режиме заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко во время встречи с международными наблюдателями от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьезный механизм избирательной компании запущен и работает без сбоев. Достаточно активно идет досрочное голосование. Наблюдать за выборами в Беларусь приехали представители ОДКБ, ШОС, центризбиркомов различных стран. Задача экспертов – дать оценку избирательному процессу с точки зрения соответствия национальному законодательству, международным договорам и обязательствам. Все работают в постоянном контакте, при этом соблюдают принципы политической нейтральности и беспристрастности. Основные выводы будут сделаны наблюдателями после окончания электоральной кампании, но уже сегодня можно делать первые выводы.

Виктор С еливерстов, координатор делегации международных наблюдателей от П арламентского собрания С оюза Б еларуси и Р оссии: Мы видим настроения людей в Минске. Знаете, настроение не скроешь – оно видно и понятно. Люди ходят, улыбаются, лица открыты, все у вас прекрасно, все работает, все хорошо. Поэтому мы думаем и не сомневаемся, что выборы пройдут на высоком уровне.

Константин Косачев, координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ:

Шел анализ очевидно измененного, нового законодательства в избирательной сфере, которое здесь появилось по итогам внесения поправок в Конституцию. Мы смотрели это новое законодательство на предмет соответствия международным стандартам, Конституции, разумеется, и тем рекомендациям, которые мы вырабатываем в Межпарламентской ассамблее СНГ. И заключение на этот счет уже готово: белорусское законодательство соответствует самым высоким стандартам.

В целом международные наблюдатели отмечают достаточно высокий уровень подготовки и проведения электоральной кампании. Все проходит в соответствии с требованиями и ожиданиями.