Обожаете оригинальную керамику? Рассказываем, как провести выходной в уникальной деревне гончаров

Выходной с огоньком и центр притяжения! Обожаете оригинальную керамику и мечтаете почувствовать себя гончаром? Отправляйтесь в деревню Городная на Столинщину!

У сэрцы палескага краю На выспе з пяску між балот Ёсць вёска адна – Гарадная, Жыве ў ёй славуты народ. Гаршкі каб павезці на сёлы, Да вечара з ранняй зары Тут круцяць ганчарныя колы Аматары глін – ганчары.

Скажите, молодожены к вам приезжают? Вот есть такая традиция, что надо обязательно сделать совместный горшок.

Василий Козачок, член Белорусского союза мастеров народного творчества, поэт:

Бывала, к нам прыязджаюць і са Століна, і знаёмыя, хто ведае пра цэнтр ганчарства, заўсёды прыязджаюць. Бывае юбілей, гадавіна вяселля, асабліва калі гэта вяселле, то вараць у тых ганчарных вырабах кашу, абыходзяць сваіх родзічаў і ўсіх частуюць кашай з гэтага гаршка.