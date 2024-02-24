Обожаете оригинальную керамику? Рассказываем, как провести выходной в уникальной деревне гончаров

У сэрцы палескага краю
На выспе з пяску між балот
Ёсць вёска адна – Гарадная,
Жыве ў ёй славуты народ.
Гаршкі каб павезці на сёлы,
Да вечара з ранняй зары
Тут круцяць ганчарныя колы
Аматары глін – ганчары.
Выходной с огоньком и центр притяжения! Обожаете оригинальную керамику и мечтаете почувствовать себя гончаром? Отправляйтесь в деревню Городная на Столинщину!
Скажите, молодожены к вам приезжают? Вот есть такая традиция, что надо обязательно сделать совместный горшок.
Василий Козачок, член Белорусского союза мастеров народного творчества, поэт:
Бывала, к нам прыязджаюць і са Століна, і знаёмыя, хто ведае пра цэнтр ганчарства, заўсёды прыязджаюць. Бывае юбілей, гадавіна вяселля, асабліва калі гэта вяселле, то вараць у тых ганчарных вырабах кашу, абыходзяць сваіх родзічаў і ўсіх частуюць кашай з гэтага гаршка.
Колоритное местечко упоминается еще в XV веке. Имело Магдебургское право и свой герб. Испокон веков здесь жили за счет посуды. Природа щедро одарила глиной. Практически в каждой семье были горшколепы. А самый завидный жених считался гончар, потому что мог обеспечить семью сполна. В XIX веке городнянские изделия расходились как горячие пирожки, причем не только по родному Полесью, но и далеко за его пределами. А в 20-е годы в звонком ремесле было задействовано 500 семей!
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