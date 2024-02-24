До +14°С в Беларуси, но с дождями и грозами – погода на неделю

Более того, начнется новая неделя с магнитных бурь. Мы по-прежнему призываем вас позаботиться о своем здоровье в этот период. Среднее температурное значение в первые дни составит 4-7 градусов выше нуля днем и от +1 °С до +7 °С в ночные часы. По востоку еще будут сохраняться осадки в смешанной фазе, однако не обделит вниманием и солнце. При этом в Могилеве в ночное время суток будет преобладать минусовая температура со средним значением -1 °С...-2 °С. В Гродно днем до +11 °С. Немного понизится температура воздуха к концу недели. На юго-западе страны по-прежнему теплее от +9 °С до +14 °С в Бресте. Стабильного погодного настроения при этом ждать не стоит. Ясная малооблачная обстановка за окном будет часто сменяться пасмурной, с осадками в виде дождя и даже первыми грозами.

Подробный прогноз по областям страны.