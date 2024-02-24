Молодожёны из Борисова зарегистрировали брак в ЗАГСе, а после проголосовали на выборах

Для белорусов выборы – это еще и праздник. Для некоторых даже двойной. Для Дарьи Асташко и Ивана Медведина знаменательный день. 24 февраля родилась их семья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пара официально зарегистрировала отношения в ЗАГСе. Оттуда молодожены прямиком отправились на избирательный участок.

Иван Медведин:

Мы выбираем депутатов, чтобы нам дороги строили, дома, квартиры, поликлиники, больницы. Мы – граждане Республики Беларусь. И мы должны делать выбор депутатов.