Молодожёны из Борисова зарегистрировали брак в ЗАГСе, а после проголосовали на выборах
Для белорусов выборы – это еще и праздник. Для некоторых даже двойной. Для Дарьи Асташко и Ивана Медведина знаменательный день. 24 февраля родилась их семья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пара официально зарегистрировала отношения в ЗАГСе. Оттуда молодожены прямиком отправились на избирательный участок.
Иван Медведин:
Мы выбираем депутатов, чтобы нам дороги строили, дома, квартиры, поликлиники, больницы. Мы – граждане Республики Беларусь. И мы должны делать выбор депутатов.
Сегодня пара проголосовала на 29-м участке в Борисове. Здесь бюллетени заполнили уже более трети граждан, занесенных в списки для голосования.