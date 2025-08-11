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В Беларуси изменились правила верификации товаров на маркетплейсах

11 августа 2025 17:16
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Белорусские товары хорошо себя зарекомендовали у любителей онлайн-шопинга. Все больше отечественных производителей сегодня переходят на маркетплейсы. И это неудивительно. Порядка двух миллиардов человек по всему миру отдают предпочтение именно покупкам в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране зарегистрировано свыше 30 тысяч онлайн-магазинов. Еще почти 20 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей занимаются электронной коммерцией. Всего на рынке маркетплейсов представлено более сотни тысяч белорусских товаров. Усилить их позиции на интернет-площадках позволили последние нововведения от Белорусской торгово-промышленной палаты.

В частности, расширяется круг продавцов, которые могут подтверждать белорусское происхождение товаров на маркетплейсах. Ранее такую верификацию мог пройти только сам производитель. Теперь же правила изменились.

Во всех нюансах разбиралась Алеся Иванова. 

В Беларуси изменились правила верификации товаров на маркетплейсах-2

Маркетплейсы – один из наиболее успешных сегментов электронного рынка. Его вклад в мировую экономику оценивается в триллионы долларов. И если раньше онлайн-торговлю расценивали скорее как альтернативу, сегодня это один из ключевых каналов продаж. Интернет-площадки – удобное решение для покупателей и бизнеса, где все под рукой и в одном приложении. 

В Беларуси изменились правила верификации товаров на маркетплейсах-4

Алеся Иванова, корреспондент:
На рынке электронной торговли белорусские товары пользуются особым спросом. Только с начала года продажи через маркетплейсы выросли более чем на 40 %. Продвигать отечественный бренд в интернете во многом позволила верификация продукции, а именно подтверждение, что ее действительно произвели в Беларуси. 

Для удобства покупателей таким товарам на маркетплейсах отвели специальный раздел. Попасть в него раньше могли только производители. Теперь же список продавцов расширили.

Так, подтверждать белорусское происхождение товаров на интернет-площадках теперь смогут и торговые партнеры. То есть продавцы. Причем независимо от страны регистрации.

В Беларуси изменились правила верификации товаров на маркетплейсах-6

Денис Мелешкин, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:
Все те же документы нужны, которые и у производителя. Они у нас очень упрощены – в электронном виде заявка и перечень продукции. Единственное, должен быть любой документ, подтверждающий взаимосвязь продавца и белорусского производителя. Это может быть договор о поставке продукции. Это может быть какое-то информационное письмо.

Далее смотрите в видео. 

# Торговля # Алеся Иванова

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