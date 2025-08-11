В Беларуси изменились правила верификации товаров на маркетплейсах

Белорусские товары хорошо себя зарекомендовали у любителей онлайн-шопинга. Все больше отечественных производителей сегодня переходят на маркетплейсы. И это неудивительно. Порядка двух миллиардов человек по всему миру отдают предпочтение именно покупкам в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране зарегистрировано свыше 30 тысяч онлайн-магазинов. Еще почти 20 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей занимаются электронной коммерцией. Всего на рынке маркетплейсов представлено более сотни тысяч белорусских товаров. Усилить их позиции на интернет-площадках позволили последние нововведения от Белорусской торгово-промышленной палаты.

В частности, расширяется круг продавцов, которые могут подтверждать белорусское происхождение товаров на маркетплейсах. Ранее такую верификацию мог пройти только сам производитель. Теперь же правила изменились.