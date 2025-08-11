В целях развития инфраструктуры сетей электросвязи, внедрения новых технологий, повышения качества и доступности оказываемых услуг. Президент подписал указ «О строительстве объектов сотовой связи», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им предусмотрено создание условий для упрощения строительства и обслуживания объектов сотовой подвижной электросвязи, инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения их функционирования. Кроме того, документом определяются особенности приемки таких объектов в эксплуатацию.