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Президент подписал указ «О строительстве объектов сотовой связи»

11 августа 2025 17:06
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В целях развития инфраструктуры сетей электросвязи, внедрения новых технологий, повышения качества и доступности оказываемых услуг. Президент подписал указ «О строительстве объектов сотовой связи», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им предусмотрено создание условий для упрощения строительства и обслуживания объектов сотовой подвижной электросвязи, инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения их функционирования. Кроме того, документом определяются особенности приемки таких объектов в эксплуатацию.

# Государственная политика # Александр Лукашенко

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