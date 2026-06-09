Прямой эфир

Новости по тегу #Спортивные игры

Клуб «Минск» совместно с администрацией Московского района открыл обновленную спортивную площадку
09 июня 2026 08:17

Клуб «Минск» совместно с администрацией Московского района открыл обновленную спортивную площадку

В парке 900-летия Минска проходит «Чижовская лыжня»
01 марта 2026 11:00

В парке 900-летия Минска проходит «Чижовская лыжня»

Белорусская конькобежка заняла 6-е место на Зимних Олимпийских играх в Италии
12 февраля 2026 18:24

Белорусская конькобежка заняла 6-е место на Зимних Олимпийских играх в Италии

На Беларусь равняется мир! Алла Цупер – о белорусских фристайлистах и чего ждать от зимних Игр-2026
08 февраля 2026 18:20

На Беларусь равняется мир! Алла Цупер – о белорусских фристайлистах и чего ждать от зимних Игр-2026

Под Минском началась спартакиада среди сотрудников Мингорисполкома, администраций районов, СМИ и депутатов
07 февраля 2026 13:48

Под Минском началась спартакиада среди сотрудников Мингорисполкома, администраций районов, СМИ и депутатов

В Милане официально открылись XXV зимние Олимпийские игры
07 февраля 2026 07:49

В Милане официально открылись XXV зимние Олимпийские игры

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу
09 декабря 2025 18:30

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу

В чемпионате Беларуси по шашкам идёт борьба за места в высшей лиге
18 ноября 2025 20:37

В чемпионате Беларуси по шашкам идёт борьба за места в высшей лиге

Неделя зрелищных боев и поединок за титул WKF – Беларусь принимает Кубок мира по кикбоксингу
17 сентября 2025 20:06

Неделя зрелищных боев и поединок за титул WKF – Беларусь принимает Кубок мира по кикбоксингу

Более 30 интерактивных площадок! У Дворца спорта отмечают Олимпийский день
13 сентября 2025 14:01

Более 30 интерактивных площадок! У Дворца спорта отмечают Олимпийский день

В Минске впервые прошла спартакиада среди молодых госслужащих
31 июля 2025 07:18

В Минске впервые прошла спартакиада среди молодых госслужащих

Что подготовили на фестиваль «Вытокі-2025» в Поставах? Узнали у пресс-секретаря НОК Беларуси
30 мая 2025 12:06

Что подготовили на фестиваль «Вытокі-2025» в Поставах? Узнали у пресс-секретаря НОК Беларуси