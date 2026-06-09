Новости по тегу #Спортивные игры

Летний сезон здесь открыли акцией «Лето – пора активная». На поле провели турнир, который объединил четыре школьные команды.
Пятерка победителей в каждой категории получит медали и ценные призы. Приятным бонусом для всех участников и болельщиков стала развлекательная программа. Работают интерактивные площадки.
В последующие дни в Италии выступит фигуристка Виктория Сафонова, горнолыжница Мария Шканова, а также три представительницы лыжной акробатики: Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андрианова.
Когда Алла Цупер отправлялась на свою пятую Олимпиаду, никто не рассматривал ее как потенциальную победительницу. А вот и зря. Сперва Алла стала мамой, а после на лыжи. И сразу, почти без выдоха и вдоха, полетела в Сочи, где произвела фурор.
В числе видов спорта, где сегодня определяют лучших, – лыжный спринт, настольный теннис, стрельба, финские городки, прыжки в длину с места, дартс. Продолжится турнир по волейболу.
Однако церемония открытия моментально стала поводом для новых вопросов.
За главный трофей турнира продолжают борьбу восемь дружин.
Борются более 50 спортсменов.
Более 500 бойцов из 22 стран прибыли в спорткомплекс «Стайки», где сразятся за главный трофей.
На него приглашены известные спортсмены, победители крупных международных стартов и их болельщики.
Главная цель мероприятия – не только привить любовь к спорту, но и укрепить командный дух. Атмосфера единства царила на протяжении всего соревнования, ведь все испытания были направлены на сплочение.
«В 2025 году у нас будут мастер-классы с участием известных российских и белорусских атлетов».
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