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Новости по тегу #Дмитрий Довгаленок

От первых шагов к новым вершинам в спорте! Как НОК Беларуси отметил 35-летний юбилей?
29 марта 2026 18:35

От первых шагов к новым вершинам в спорте! Как НОК Беларуси отметил 35-летний юбилей?

Генассамблея НОК Беларуси начала работу в Минске
24 марта 2026 11:04

Генассамблея НОК Беларуси начала работу в Минске

В Белорусской федерации плавания подвели итоги 2025 года
12 февраля 2026 20:08

В Белорусской федерации плавания подвели итоги 2025 года

Более 30 интерактивных площадок! У Дворца спорта отмечают Олимпийский день
13 сентября 2025 14:01

Более 30 интерактивных площадок! У Дворца спорта отмечают Олимпийский день

Больше 30 спортивных федераций – «Олимпийский день» пройдёт у столичного Дворца спорта
12 сентября 2025 12:04

Больше 30 спортивных федераций – «Олимпийский день» пройдёт у столичного Дворца спорта

Известные белорусские спортсмены присоединились к акции по посадке леса
16 апреля 2025 19:10

Известные белорусские спортсмены присоединились к акции по посадке леса

Белорусские спортсмены приняли участие в акции «Аднавiм лясы разам»
10 апреля 2024 18:09

Белорусские спортсмены приняли участие в акции «Аднавiм лясы разам»

17 медалей у белорусов. Как проходят соревнования по тяжёлой атлетике на Играх? Репортаж из Гродно
08 августа 2023 15:06

17 медалей у белорусов. Как проходят соревнования по тяжёлой атлетике на Играх? Репортаж из Гродно