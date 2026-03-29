Новости по тегу #Дмитрий Довгаленок

Национальному олимпийскому комитету Беларуси 35 лет. На неделе в штаб-квартире НОК чествовали тех, кто строил белорусский спорт. Это фундамент, с которого сегодня стартуют ребята к новым победам.
Заседание посвящено 35-летию Национального олимпийского комитета.
Белорусская федерация продолжает работу по укреплению позиций отечественного плавания в мире и созданию лучших условий для реализации потенциала наших атлетов.
На него приглашены известные спортсмены, победители крупных международных стартов и их болельщики.
Ребенок может впервые попробовать любые виды спорта. Может быть, влюбится в этот вид спорта. Родители могут получить информацию, где можно заниматься и на каких условиях.
В этом году высадка саженцев хвойных пород прошла в Дзержинском районе.
06 октября 2026 05:55
06 октября 2026 05:41
05 октября 2026 20:24
05 октября 2026 20:20
05 октября 2026 20:07
05 октября 2026 19:57
05 октября 2026 19:52
05 октября 2026 18:42