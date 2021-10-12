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«В космосе с вами частичка нашей страны». Президент Беларуси поздравил Олега Новицкого с юбилеем

12 октября 2021 08:06
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Новости Беларуси. Белорус Олег Новицкий 12 октября отмечает юбилей, ему 50. Поздравительную телеграмму имениннику направил Президент Беларуси, отметив личный вклад космонавта в изучение и освоение околоземного пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В космосе с вами частичка нашей страны». Президент Беларуси поздравил Олега Новицкого с юбилеем-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Являясь настоящим патриотом, вы постоянно поддерживаете связь с Родиной, задаете ценностные ориентиры для молодого поколения. Символично, что юбилей вы отмечаете на орбите. По сложившейся доброй традиции в космосе с вами частичка нашей страны Государственный флаг Республики Беларусь.

Александр Лукашенко пожелал Олегу Новицкому доброго здоровья, счастья и новых достижений.

Всегда мечтал встретить день рождения в невесомости. Олег Новицкий отмечает 50-летие прямо в космосе – подробности здесь.

# Юбилеи # общество # Александр Лукашенко # Олег Новицкий # Фотофакт

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