Новости Беларуси. Ушел из жизни народный поэт Беларуси Нил Гилевич. Он скончался накануне, не дожив до своего 85-летия.

Нил Семенович известен как поэт, литературовед, переводчик. Его стихотворение «Вы шумите березы» стал хитом ансамбля «Сябры» известной под названием «А я лягу, прылягу».

За свою жизнь он выпустил около 20 сборников стихов, в том числе всем известный по школьной программе роман «Родныя дзеці».

Прощание с Нилом Гилевичем состоится в пятницу, 1 апреля, в Свято-Петро-Павловском соборе Минска. Похоронят поэта на Кальварийском кладбище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.