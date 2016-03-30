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Ушел из жизни народный поэт Беларуси Нил Гилевич

30 марта 2016 10:40
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Новости Беларуси. Ушел из жизни народный поэт Беларуси Нил Гилевич. Он скончался накануне, не дожив до своего 85-летия.

Нил Семенович известен как поэт, литературовед, переводчик. Его стихотворение «Вы шумите березы» стал хитом ансамбля «Сябры» известной под названием «А я лягу, прылягу».

За свою жизнь он выпустил около 20 сборников стихов, в том числе всем известный по школьной программе роман «Родныя дзеці».

Прощание с  Нилом Гилевичем состоится в пятницу, 1 апреля, в Свято-Петро-Павловском соборе Минска. Похоронят поэта на Кальварийском кладбище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Некролог # Нил Гилевич

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