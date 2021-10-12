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Как БелАЭС влияет на экономику Беларуси? Это обсудят на XXV энергетическом и экологическом форуме

12 октября 2021 07:43
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Новости Беларуси. Значение БелАЭС для экономики Беларуси обсудят белорусские и международные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как БелАЭС влияет на экономику Беларуси? Это обсудят на XXV энергетическом и экологическом форуме-1

12 октября в столице откроется XXV Юбилейный Белорусский энергетический и экологический форум. Это популярная международная площадка для обсуждения вопросов по повышению энергоэффективности, обмена профессиональными знаниями и опытом, укрепления и развития сотрудничества.

Как БелАЭС влияет на экономику Беларуси? Это обсудят на XXV энергетическом и экологическом форуме-4

В центре внимания – первый полученный опыт Беларуси в сфере развития атомной энергетики, а также дальнейшие перспективы. В обсуждении примут участие представители ядерной отрасли из разных стран, среди которых как государства, где АЭС уже многие десятилетия являются неизменным звеном энергосистемы, так и такие, где эра атомной энергетики только начинается.

Как БелАЭС влияет на экономику Беларуси? Это обсудят на XXV энергетическом и экологическом форуме-7

Также планируется обсудить создание комфортной и безопасной городской среды в регионе, обеспечение благоприятных условий для развития и улучшение условий и качества жизни людей. Отметим, ядерная энергетика получает все более широкое признание во всем мире, становясь залогом стабильности и устойчивого развития.

# АЭС в Беларуси # общество # Фотофакт

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